Для билбордов выбрали фотографию, где украинский лидер, очевидно, слушает гимн, положив руку на сердце. Также "в кадре" присутствует сам Типей: он показывает большой палец.

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Вероятно, мужчина хочет показать, что будет защищать Тайвань, как Зеленский – Украину.

Кроме того, не обошлось и без билбордов с Владимиром Путиным. Типей гордо "позирует", поставив ногу на голову главы Кремля.

Какой мерч с Владимиром Зеленским увидел свет

Еще в марте 2022 года онлайн-магазин в Чехии предложил покупателям приобрести подушки с фото Владимира Зеленского . Цена составила 570 крон. По тогдашнему курсу валют, говорилось примерно о 730 гривнах. Производители подушек преследовали благородную цель. Сразу заявили, что все деньги от продаж потратят в поддержку Украины.

Также весной 2022 года украинский бренд одежды Gepur создал коллекцию патриотических футболок. Среди них были и наряды с фотографией Зеленского. Кроме того, создали футболку с фото Алексея Арестовича.

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