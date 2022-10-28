Про це 24 каналу сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" Артур Харитонов. Він зауважив, що Тайвань – це не просто велика економіка і перша демократія Азії, але ще й надзвичайно потужний виробник зброї.

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Наскільки важливий візит української делегації на Тайвань

Харитонов зазначив, що цей візит є досить серйозним, оскільки в складі делегації була депутатка Верховної Ради Кіра Рудик. Було анонсовано більшу кількість нардепів, проте через певні обставини вони не прибули на Тайвань.

Він пояснив, що є доволі сильна обережність певних владних груп щодо відносин України й Тайваню. Втім, те, що одна нардепка туди все ж прибула на цей острів й там відбулися різного роду зустрічі, – це досить добре.

Тобто, я б сказав, що це такий навіть не початок, це пролог до майбутнього початку українсько-тайванських, насамперед парламентських відносин. Тому що можна зробити набагато більше, можна зробити краще,

– заявив Харитонов.

Президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України" наголосив, що ми наразі дуже вдячні тайванським побратимам за те, що Україні була надана нова допомога. Це справді важливо та серйозно. Як кажуть лідери місцевої української громади, це поки що верхівка айсберга того, як Тайвань може нам допомогти.

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Тайвань – надзвичайно потужний виробник зброї

Харитонов зауважив, що Тайвань відвідала велика українська команда. Нашу країну під час цього візиту також репрезентували багато серйозних громадських діячів.

Він наголосив, що участь нардепки – символ зацікавленості України за ініціативою депутатів парламенту. Тайванці ж звертаються безпосередньо до нашого народу та показують, що для них не так важливо, як український уряд намагається маневрувати з Китаєм і фактично ігнорує існування Тайваню.

Тайванці розуміють, їхній уряд розуміє, що вони можуть і хочуть допомогти саме українському народові,

– сказав президент громадської організації "Ліберально-демократична ліга України".

За його словами, також у нас є нова група дружби Україна – Тайвань у складі 15 депутатів. Те, що ми нарешті маємо таку парламентську силу, є досить серйозним.

Він висловив упевненість у тому, що надалі все ж таки відбудуться певні зміни, тому що не можна ігнорувати настільки серйозну підтримку й настільки серйозного гравця не лише в Азії, а й у світі.

Тому що Тайвань – це не просто велика економіка, не просто перша демократія Азії, але це ще надзвичайно потужний виробник зброї, про що важливо завжди пам'ятати,

– зазначив Харитонов.

На його думку, рано чи пізно Україна в особі уряду почне діяти в цьому напрямі.

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