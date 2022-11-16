Начальник Львовского областного центра комплектования полковник Александр Тищенко рассказал, по какому принципу выбирали общественное место для вручения повесток. По его словам, мобилизационные мероприятия по уведомлению военнообязанных проводились уполномоченными группами от центров комплектования.

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В каких местах чаще всего вручают повестки

Как отметил Тищенко, для максимального охвата выбирались места для оповещения как можно большего количества человек: вокзалы, торговые центры, площади, большие улицы и т.д.

Эти меры планировались как раз для того, чтобы выявить мужчин, не вставших на военный учет. Полковник говорит, что если бы наши граждане не нарушали законы, потребности в таких мероприятиях не было бы.

Будут ли продолжать такие мероприятия и дальше

Главный военком области заверил, что мобилизационные меры направлены на защиту государства. Прежде всего это нужно, чтобы привести в порядок учет.

Нам не нужно уже и всех в армию, нам нужны специалисты, которые востребованы сейчас,

– сказал Тищенко.

Поэтому, по его словам, если не будет другого законодательного инструмента для упорядочения учета, соответствующим органам придется и дальше проводить мероприятия оповещения и уточнения данных в людных местах.

Кроме того, полковник добавил, что мобилизационные мероприятия, в частности оповещения военнообязанных, будут проводиться по необходимости и в течение действия военного положения.

Как определяют количество таких "рейдов"

Как отметил начальник центра комплектования, во время действия военного положения такие мероприятия будут проводиться в тех местах, которые не запрещены законом. По его словам, мобилизация на Львовщине ничем не отличается от подобных процессов в других регионах.

Тищенко напомнил, что было много информационных вбросов, что на западе Украины мобилизуют только местных жителей, а внутренне перемещенных лиц – нет. Он отметил, что это был сознательный фейк, чтобы посеять зерно раздора среди населения.

Полковник заверил, что и жители Львовщины, и внутренне перемещенные лица одинаково шли и идут по мобилизации, а все остальное – враждебная пропаганда и фейки.

Мобилизационные мероприятия в Украине: главное

В ноябре Владимир Зеленский заявил, что мобилизацию могут продлить еще на 90 суток, то есть до февраля 2023 года. Соответствующий законопроект уже был внесен на рассмотрение в парламент.

Отметим, что в первую очередь в боевые воинские части доставляют резервистов и бывших участников АТО и ООС.

Также определены и сроки службы для мобилизованных и служащих по контракту.

Впоследствии нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк опубликовал фото указа. Согласно ему, срок военного положения и проведение общей мобилизации продлят с 21 ноября 2022 года до 19 февраля 2023 года. То есть снова на 90 дней.

Несмотря на это, 9 ноября заместитель министра обороны Украины Анны Маляр заявила, что в Украине не планируют дополнительную мобилизацию. Чиновница объяснила, что ее течение зависит от ситуации на фронте.

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