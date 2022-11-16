Начальник Львівського обласного центру комплектування полковник Олександр Тіщенко розповів, за яким принципом обирали громадське місце для вручення повісток. За його словами, мобілізаційні заходи щодо оповіщення військовозобов’язаних проводилися уповноваженими групами від центрів комплектування.

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У яких місцях найчастіше вручають повістки

Як зазначив Тіщенко, для максимального охоплення обирались місця для оповіщення якомога більшої кількості осіб: вокзали, торгові центри, площі, великі вулиці тощо.

Ці заходи планувались якраз для того, щоб виявити чоловіків, які не стали на військовий облік. Полковник каже, що якби наші громадяни не порушували законів, потреби б у таких заходах не було.

Чи продовжуватимуть такі заходи і надалі

Головний військком області запевнив, що мобілізаційні заходи спрямовані для захисту держави. Насамперед це потрібно, щоб привести до ладу облік.

Нам не потрібно вже і всіх до війська, нам потрібні фахівці, які затребувані зараз,

– сказав Тіщенко.

Тому, за його словами, якщо не буде іншого законодавчого інструменту для впорядкування обліку, відповідним органам доведеться і надалі проводити заходи оповіщення та уточнення даних в людних місцях.

Крім того, полковник додав, що мобілізаційні заходи, зокрема, оповіщення військовозобов’язаних, будуть проводитися за необхідності і протягом дії воєнного стану.

Як визначають кількість таких "рейдів"

Як зазначив начальник центру комплектування, протягом дії воєнного стану такі заходи будуть проводитись в тих місцях, які не заборонені законом. За його словами мобілізація на Львівщині не відрізняється подібних процесів в інших регіонах.

Тіщенко нагадав, що було багато інформаційних вкидів, що на заході України мобілізують тільки місцевих мешканців, а внутрішньо переміщених осіб – ні. Він зауважив, що це був свідомий фейк, щоб посіяти зерно розбрату серед населення.

Полковник запевнив, що і мешканці Львівщини, і внутрішньо переміщені особи однаково йшли та йдуть по мобілізації, а все інше – це ворожа пропаганда і фейки.

Мобілізаційні заходи в Україні: головне

У листопаді Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.

Зазначимо, що першочергово до бойових військових частин доправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС.

Також визначені терміни служби для мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.

Згодом нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк опублікував фото указу. Згідно з ним, строк воєнного стану та проведення загальної мобілізації продовжать з 21 листопада 2022 року до 19 лютого 2023 року. Тобто знову на 90 днів.

Попри це 9 листопада заступниця міністра оборони України Ганни Маляр заявила, що в Україні не планують додаткову мобілізацію. Посадовиця пояснила, що її перебіг залежить від ситуації на фронті.

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