Про те, які види "білого квитка" бувають та чи можуть їхні власники потрапити до лав ЗСУ, розбирався 24 канал.
До теми Медкомісія у час мобілізації: як відбувається обстеження та визначають непридатних
Що таке "білий квиток"
Військові квитки діляться на ті, що передбачають військову службу, і ті, що звільняють від неї повністю або частково. Категорій останніх є три:
- Обмежена придатність. З таким квитком чоловік у мирний час не призивається на службу, лише перебуває на військовому обліку;
- Тимчасова непридатність. Громадянин непридатний до військової служби у мирний час, однак у воєнний – обмежено придатний.
- Повна непридатність. З таким квитком осіб виключають з військового обліку, адже вони повністю непридатні до військової служби.
Відтак повністю звільняють від служби лише громадян з білим витком останньої категорії. Категорію придатності громадянина визначає військово-лікарська комісія після проведення медичного обстеження.
Кого й куди можуть призвати
Згідно з наведеним вище переліком обмежено придатні та тимчасово непридатні особи можуть служити та бути призваними під час мобілізації, а також нести службу в тилу.
Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", ті, хто отримали "білі квитки" цих категорій, можуть нести службу у:
- частинах забезпечення;
- військових комісаріатах, установах, організаціях;
- навчальних закладах.
Мобілізація в Україні: останні новини
- У листопаді Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.
- Зазначимо, що першочергово до бойових військових частин доправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС.
- Також визначені терміни служби для мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.
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