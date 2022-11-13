Про те, які види "білого квитка" бувають та чи можуть їхні власники потрапити до лав ЗСУ, розбирався 24 канал.

До теми Медкомісія у час мобілізації: як відбувається обстеження та визначають непридатних

Що таке "білий квиток"

Військові квитки діляться на ті, що передбачають військову службу, і ті, що звільняють від неї повністю або частково. Категорій останніх є три:

Обмежена придатність. З таким квитком чоловік у мирний час не призивається на службу, лише перебуває на військовому обліку;

Тимчасова непридатність. Громадянин непридатний до військової служби у мирний час, однак у воєнний – обмежено придатний.

Повна непридатність. З таким квитком осіб виключають з військового обліку, адже вони повністю непридатні до військової служби.

Відтак повністю звільняють від служби лише громадян з білим витком останньої категорії. Категорію придатності громадянина визначає військово-лікарська комісія після проведення медичного обстеження.

Кого й куди можуть призвати

Згідно з наведеним вище переліком обмежено придатні та тимчасово непридатні особи можуть служити та бути призваними під час мобілізації, а також нести службу в тилу.

Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", ті, хто отримали "білі квитки" цих категорій, можуть нести службу у:

частинах забезпечення;

військових комісаріатах, установах, організаціях;

навчальних закладах.

Зверніть увагу! З "білим квитком" не беруть у десантно-штурмові війська, плавсклад чи морську піхоту.

Мобілізація в Україні: останні новини

У листопаді Володимир Зеленський заявив, що мобілізацію можуть продовжити ще на 90 діб, тобто до лютого 2023 року. Відповідний законопроєкт уже внесли на розгляд у парламент.

Зазначимо, що першочергово до бойових військових частин доправляють резервістів та колишніх учасників АТО і ООС.

Також визначені терміни служби для мобілізованих та тих, хто служить за контрактом.

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