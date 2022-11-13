Про те, які види "білого квитка" бувають та чи можуть їхні власники потрапити до лав ЗСУ, розбирався 24 канал.

До теми Медкомісія у час мобілізації: як відбувається обстеження та визначають непридатних

Що таке "білий квиток"

Військові квитки діляться на ті, що передбачають військову службу, і ті, що звільняють від неї повністю або частково. Категорій останніх є три:

  • Обмежена придатність. З таким квитком чоловік у мирний час не призивається на службу, лише перебуває на військовому обліку;
  • Тимчасова непридатність. Громадянин непридатний до військової служби у мирний час, однак у воєнний – обмежено придатний.
  • Повна непридатність. З таким квитком осіб виключають з військового обліку, адже вони повністю непридатні до військової служби.

Відтак повністю звільняють від служби лише громадян з білим витком останньої категорії. Категорію придатності громадянина визначає військово-лікарська комісія після проведення медичного обстеження.

Кого й куди можуть призвати

Згідно з наведеним вище переліком обмежено придатні та тимчасово непридатні особи можуть служити та бути призваними під час мобілізації, а також нести службу в тилу.

Згідно з "Положенням про військово-лікарську експертизу в ЗСУ", ті, хто отримали "білі квитки" цих категорій, можуть нести службу у:

  • частинах забезпечення;
  • військових комісаріатах, установах, організаціях;
  • навчальних закладах.

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