Як проходитиме цільова мобілізація в Україні та хто під неї підпадає, читайте далі. Дізнавався про це 24 канал.

Зверніть увагу Мобілізація в Україні: кого може оминути військова служба

Що таке "цільова мобілізація"

Українців планують залучати до відбудови держави та ліквідації наслідків війни після її закінчення. Про це мовиться у "Положення про єдину державну систему цивільного захисту", який ще в травні підписав Кабмін.

Цільова мобілізація передбачає те, що певні категорії громадян не будуть брати участь у бойових діях, проте допомагатимуть країні з відбудовою. Варто підкреслити, що упродовж проходження такої мобілізації заробітна плата, посада та місце роботи зберігатимуться за громадянами.

Завдання цільової мобілізації

Ліквідація наслідків воєнних дій та надзвичайних ситуацій;

Відбудова тих населених пунктів, які зазнали впливу засобів ураження;

Відновлення критичної інфраструктури;

Маркування небезпечних територій, визначення населених пунктів та території, які потребують проведення гуманітарного розмінування.

Кого стосується така мобілізація

Кожен українець може долучитися до повоєнної відбудови. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням.

Зауважимо, що цільова мобілізація серед населення проходить виключно за добровільної згоди. Перш за все, до неї будуть залучати сили цивільного захисту, пожежно-рятувальні та аварійно-рятувальні служби.

Читайте також Кого можуть забронювати від призову: Зеленський підписав важливий закон

Терміни перебування чоловіків за кордоном змінили

Через воєнний стан лише деякі групи чоловіків може виїздити за кордон. Нещодавно у Кабміні внесли зміни до закону і збільшили крайній термін перебування чоловіків за межами країни.

Раніше гранично допустима норма була 45 днів. Натомість зараз її збільшили до 60.

Нагадаємо, що під час дії воєнного стану через кордон пропускають громадян, що мають ліцензію на міжнародні перевезення. Якщо водій порушить закон і перебуватиме за кордоном більше дозволеного терміну, то йому можуть призупинити доступ до Єдиного комплексу інформаційних систем Укртрансбезпеки на три місяці.

Актуально – Карта бойових дій станом на 27 листопада: дивіться відео