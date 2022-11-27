До призову підлягають здорові чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак є й перелік тих, кого не можуть мобілізувати, про це повідомляє 24 канал.

Читайте також ЗСУ вдарили по скупченню окупантів на Запоріжжі, а в Росії готують приховану мобілізацію

Хто не підлягає загальній мобілізації навіть у період війни

Військовозобов'язані громадяни України підлягають загальній мобілізації під час повномасштабного вторгнення. Однак є ті, кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням, але не примусово.

Кого не можуть мобілізувати до армії:

Тих, хто не є придатними до військової служби;

громадян, які мають відстрочку за сімейними обставинами або станом здоров’я;

студентів або заброньованих працівників.

За якими сімейними обставинами відтерміновують чи звільняють від служби

Якщо на утриманні чоловіка перебуває 3 чи більше неповнолітніх дітей.

Якщо громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину.

Якщо особа виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років або ж повнолітню (18 – 23 років) людину з інвалідністю I або II групи.

Якщо військовозобов'язаний є опікуном, усиновлювачем, піклувальником, батьком-вихователем й утримує дітей-сиріт або ж дітей, що були позбавлені батьківського піклування.

Вагітних військовослужбовиць також звільняють від служби.

Якщо чоловік доглядає на постійній основі за особами, що потребують особливого піклування. Однак лише за умови, що немає інших людей, які могли б це робити.

Якщо військовий або військова потребують відпустки для догляду за дитиною або ж за умови, що подружжя разом проходить військову службу і має дитину чи дітей віком до 18 років. Тоді одного з них звільняють від служби.

Якщо жінка чи чоловік має близьких родичів, які загинули або пропали безвісти під час АТО, ООС чи під час повномасштабного вторгнення.

Попри це, такі особи все одно можуть служити в армії. Проте виключно за власної згоди.

Зверніть увагу! Верховна Рада 16 листопада продовжила дію воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90. Тобто до 19 лютого 2023 року.

До теми Чотири хвилі мобілізації: кого можуть призвати до війська в останню чергу

Бронь від призову: кому роботодавець може відтермінувати службу

22 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким визначили порядок відтермінування від призову певних груп людей. Нагадаємо, що ще 4 листопада цей закон підтримала Верховна Рада країни.

У документі мовиться про те, що військовозобов'язані українці, що працюють в органах державної влади, на підприємствах, в різних установах та організаціях, можуть бути заброньованими на підставі чітко визначених умов.

Крім того, збільшується перелік військовозобов'язаних, які не підлягають загальній мобілізації. Зокрема, це стосується працівників органів державної влади, а також інших підприємств та установ.

Актуально – Генштаб ЗСУ розповів, як справи на фронті: дивіться відео