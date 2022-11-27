До призову підлягають здорові чоловіки віком від 18 до 60 років. Однак є й перелік тих, кого не можуть мобілізувати, про це повідомляє 24 канал.

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Хто не підлягає загальній мобілізації навіть у період війни

Військовозобов'язані громадяни України підлягають загальній мобілізації під час повномасштабного вторгнення. Однак є ті, кого можуть мобілізувати лише за власним бажанням, але не примусово.

Кого не можуть мобілізувати до армії:

  • Тих, хто не є придатними до військової служби;
  • громадян, які мають відстрочку за сімейними обставинами або станом здоров’я;
  • студентів або заброньованих працівників.

За якими сімейними обставинами відтерміновують чи звільняють від служби

  • Якщо на утриманні чоловіка перебуває 3 чи більше неповнолітніх дітей.
  • Якщо громадянин самостійно виховує неповнолітню дитину.
  • Якщо особа виховує дитину з інвалідністю віком до 18 років або ж повнолітню (18 – 23 років) людину з інвалідністю I або II групи.
  • Якщо військовозобов'язаний є опікуном, усиновлювачем, піклувальником, батьком-вихователем й утримує дітей-сиріт або ж дітей, що були позбавлені батьківського піклування.
  • Вагітних військовослужбовиць також звільняють від служби.
  • Якщо чоловік доглядає на постійній основі за особами, що потребують особливого піклування. Однак лише за умови, що немає інших людей, які могли б це робити.
  • Якщо військовий або військова потребують відпустки для догляду за дитиною або ж за умови, що подружжя разом проходить військову службу і має дитину чи дітей віком до 18 років. Тоді одного з них звільняють від служби.
  • Якщо жінка чи чоловік має близьких родичів, які загинули або пропали безвісти під час АТО, ООС чи під час повномасштабного вторгнення.

Попри це, такі особи все одно можуть служити в армії. Проте виключно за власної згоди.

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Бронь від призову: кому роботодавець може відтермінувати службу

  • 22 листопада Президент України Володимир Зеленський підписав закон, згідно з яким визначили порядок відтермінування від призову певних груп людей. Нагадаємо, що ще 4 листопада цей закон підтримала Верховна Рада країни.
  • У документі мовиться про те, що військовозобов'язані українці, що працюють в органах державної влади, на підприємствах, в різних установах та організаціях, можуть бути заброньованими на підставі чітко визначених умов.
  • Крім того, збільшується перелік військовозобов'язаних, які не підлягають загальній мобілізації. Зокрема, це стосується працівників органів державної влади, а також інших підприємств та установ.

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