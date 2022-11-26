Спочатку беруть оперативний резерв і тільки в останню чергу – всіх жителів країни. Детальніше про особливості етапів, читайте у тексті 24 каналу.

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Які є хвилі мобілізації

В Україні передбачено чотири хвилі мобілізації. Зокрема:

Перша – призивають оперативний резерв. Тобто чоловіків з бойовим досвідом віком до 40 років. Здебільшого – ветеранів АТО чи бійців ООС;

Друга – строковиків, які служили до 2014 року чи були контрактниками;

Третя – офіцерів запасу та тих, хто має військову освіту;

Четверта – інших чоловіків, які є придатними до військової служби.

В Україні 15 березня 2022 року почалась друга хвиля мобілізації. Вона триває досі. Якщо третя хвиля доволі зрозуміла, то щодо четвертої можуть виникати питання.

Що передбачає четверта хвиля мобілізації

Адвокат Іван Ліберман у коментарі "Фактам" розповів, що четверту хвилю мобілізації оголошують, коли треба доукомплектувати війська.

Проте це не означає, що будуть набирати просто людей з вулиці. Наприклад, артилеристам потрібні навідники, тому призиватимуть тих, хто добре розуміється у географії чи топографії,

– заявив адвокат.

За його словами, коли в армії бракує людей певних професій, то призивають тільки тих, хто зможе задовольнити цей недокомплект. Зокрема, тих громадян, які спеціалізуються на професіях, дотичних до тих, які треба укомплектувати.

"Наприклад, якщо танкістів у нас достатньо, а не достатньо навідників, то закон про мобілізацію та оголошення доукомплектування (тобто четвертої хвилі) дає право відбирати лише тих, у кому є потреба, а не просто набрати кількість", – зауважує Ліберман.

Він також заявив, що в Україні є багато людей, які готові йти воювати за контрактом, проте коефіцієнт корисної дії від них – невеликий. Адже треба витратити більше часу, щоб їх підготувати. Зокрема:

під час четвертої хвилі мобілізації не набиратимуть багато людей, наприклад, у підрозділи десанту, адже їх вистачає;

однак, якщо у підрозділах танкістів бракуватиме людей, то будуть призивати комбайнерів, трактористів, механіків;

тобто людей, які вміють керувати великим транспортом, адже їх буде легше навчити керувати танком, ніж осіб недотичної професії.

Тобто під час четвертої хвилі вибирають тих, хто потрібен і тільки потім – кількість людей. Вже після цього – вибирають між добровольцями та призовниками.

Останні новини щодо мобілізації

Володимир Зеленський підписав закон, який передбачає умови, за якими можна забронювати людину від призову. Згідно з ним, під бронь підпадають військовозобов'язані, які працюють в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях.

Окрім того, в Україні збільшили термін перебування чоловіків за кордоном. Вони можуть перебувати за межами України 60 днів, а не 45, як було раніше.

Адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак розповів, що людям, яким релігія не дозволяє брати до рук зброю, потрібно написати заяву до військкомату з проханням перевести їх на виконання альтернативної (невійськової) служби. Детальніше про це читайте за посиланням.

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