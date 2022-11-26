Сначала берут оперативный резерв и только в последнюю очередь всех жителей страны. Подробнее об особенностях этапов читайте в тексте 24 канала.

Читайте также Медкомиссия после повестки: как и кто ее должен проходить

Какие волны мобилизации

В Украине предусмотрено четыре волны мобилизации. В частности:

первая – призывают оперативный резерв. То есть мужчин с боевым опытом в возрасте до 40 лет. В основном – ветеранов АТО или бойцов ООС;

вторая – срочников, которые служили до 2014 года или были контрактниками;

третья – офицеров запаса и имеющих военное образование;

четвертая – других мужчин, пригодных к военной службе.

В Украине 15 марта 2022 года началась вторая волна мобилизации. Она продолжается до сих пор. Если третья волна достаточно ясна, то в отношении четвертой могут возникать вопросы.

Что предполагает четвертая волна мобилизации

Адвокат Иван Либерман в комментарии "Фактам" рассказал, что четвертую волну мобилизации объявляют, когда нужно доукомплектовать войска.

Однако это не значит, что будут набирать просто людей с улицы. Например, артиллеристам нужны наводчики, поэтому будут призывать тех, кто хорошо разбирается в географии или топографии,

– заявил адвокат.

По его словам, когда в армии не хватает людей определенных профессий, призывают только тех, кто сможет удовлетворить этот недокомплект. В частности, тех граждан, которые специализируются на профессиях, причастных к тем, которые нужно укомплектовать.

"Например, если танкистов у нас достаточно, а не достаточно наводчиков, то закон о мобилизации и объявлении доукомплектования (то есть четвертой волны) дает право отбирать только тех, в ком есть потребность, а не просто набрать количество", – отмечает Либерман.

Он также заявил, что в Украине много людей, которые готовы идти воевать по контракту, однако коэффициент полезного действия от них – небольшой. Ведь нужно потратить больше времени, чтобы их подготовить. В частности:

во время четвертой волны мобилизации не будут набирать много людей, например в подразделения десанта, ведь их хватает;

однако, если в подразделениях танкистов не будет людей, то будут призывать комбайнеров, трактористов, механиков;

то есть людей, умеющих управлять большим транспортом, ведь их будет легче научить управлять танком, чем лиц не касающейся профессии.

То есть, во время четвертой волны выбирают тех, кто нужен и только потом – количество людей. Уже после этого выбирают между добровольцами и призывниками.

Последние новости по мобилизации

Владимир Зеленский подписал закон, предусматривающий условия, по которым можно забронировать человека от призыва. Согласно ему, под бронь подпадают военнообязанные, работающие в органах государственной власти, на предприятиях, в учреждениях и организациях.

Кроме того, в Украине увеличили срок пребывания мужчин за границей. Они могут находиться за пределами Украины 60 дней, а не 45, как было раньше.

Адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак рассказал, что людям, которым религия не позволяет брать в руки оружие, нужно написать заявление в военкомат с просьбой перевести их на выполнение альтернативной (невоенной) службы. Подробнее об этом читайте по ссылке.

Арестович рассказал о новой волне мобилизации: видео