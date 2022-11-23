Под всеобщую мобилизацию подпадают все военнообязанные украинцы, независимо от вероисповедания. Однако существуют религии, запрещающие использование оружия, даже для защиты. Поэтому адвокат юридической фирмы "Миллер" Андрей Новак объяснил, что делать, если таких людей хотят мобилизовать.

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Что делать при мобилизации, если религия не позволяет брать в руки оружие

Прежде всего он говорит, что религиозные убеждения не освобождают человека от обязанности защищать государство. Впрочем, если человек исповедует отдельные религии, то может кое-что сделать, чтобы не брать в руки оружие.

Новак советует написать заявление в военкомат с просьбой перевести на выполнение альтернативной (невоенной) службы. Для этого нужно еще предоставить справку о принадлежности к определенной религиозной общине. И это религиозное формирование должно находиться в списке тех, членам которых запрещено использование оружия.

Если человек написал заявление и подтвердил, что он принадлежит к религиозным организациям, запрещающим пользование оружием, его разве что могут назначить на небоевую должность. Он может быть поваром, водителем, инженером и т.д.

– объясняет адвокат.

Какие религии не допускают использование оружия:

Адвентисты-реформисты;

Адвентисты седьмого дня;

Евангельские христиане;

Евангельские христиане-баптисты;

Страдатели;

Свидетели Иеговы;

Харизматические христианские церкви;

Христиане веры евангельской;

Общество Сознания Кришны.

В случае, если военкомат, несмотря на заявление и обращение, отправляет человека на боевые должности, он может подать в суд, ссылаясь на статью 35.

Следует отметить, что норма об альтернативной службе действовала в мирное время. Пока точно не известно, как это работает во время военного положения. Новак еще раз подчеркнул, что защита государства – обязанность граждан и, несмотря на идеологические убеждения, за уклонение от мобилизации человека могут привлечь к ответственности.

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