Під загальну мобілізацію підпадають усі військовозобов'язані українці, незалежно від віросповідання. Однак існують релігії, які забороняють користування зброєю – навіть для захисту. Тому адвокат юридичної фірми "Міллер" Андрій Новак пояснив, що робити, якщо таких людей хочуть мобілізувати.

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Що робити при мобілізації, якщо релігія не дозволяє брати до рук зброю

Насамперед він каже, що релігійні переконання не звільняють людину від обов'язку захищати державу. Втім, якщо людина віросповідує окремі релігії, то може дещо зробити, аби не брати до рук зброю.

Новак радить написати заяву до військкомату з проханням перевести на виконання альтернативної (невійськової) служби. Для цього потрібно ще надати довідку про приналежність до певної релігійної громади. Й це релігійне формування має бути у списку тих, членам яких заборонено використання зброї.

Якщо людина написала заяву і підтвердила, що належить до релігійних організацій, які забороняють користування зброєю, її хіба що можуть призначити на небойову посаду. Вона може бути кухарем, водієм, інженером тощо,

– пояснює адвокат.

Які релігії не допускають користування зброєю:

Адвентисти-реформісти;

Адвентисти сьомого дня;

Євангельські християни;

Євангельські християни-баптисти;

Покутники;

Свідки Єгови;

Харизматичні християнські церкви;

Християни віри євангельської;

Товариство Свідомості Крішни.

У випадку, якщо військкомат, попри заяву та звернення, відправляє людину на бойові посади, вона може подати до суду, посилаючись на Статтю 35.

Варто зазначити, що норма про альтернативну службу діяла у мирний час. Наразі точно не відомо, як це працює під час воєнного стану. Новак ще раз наголосив, що захист держави – обов'язок громадян, і, попри ідеологічні переконання, за ухилення від мобілізації людину можуть притягнути до відповідальності.

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