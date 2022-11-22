Принудительного призыва женщин на военную службу нет. В то же время, женщины-медики обязаны стать на военный учет. Об этом сообщает 24 канал.

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Кого могут призвать на военную службу в 2023 году

Начальник управления штаба Командования Сухопутных войск ВСУ Роман Горбач рассказал, что количество живой силы оккупантов на фронте будет увеличиваться, поскольку в России объявили мобилизацию.

Соответственно, наши графики призыва будут также меняться, но насколько – заранее нельзя сказать. Все наши планы и задачи уже состоят с учетом мобилизации в России. Теоретически может быть что угодно. Есть тенденция не к увеличению категорий, подлежащих мобилизации, а наоборот, к уменьшению,

– сообщил Горбач.

Отметим, что для комплектации подразделений профессионалами определенных специальностей могут призываться мужчины без боевого опыта, если требуется их специализация. Перед началом военной службы они проходят обучение.

Срок службы во время военного положения

В период с момента объявления мобилизации до времени введения военного положения (наступления военного времени) – до сроков, определенных решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения (наступления военного времени) – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

для военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, действие контракта продлевается сверх установленных сроков;

с момента объявления мобилизации – в течение срока ее проведения, который определяется решением Президента Украины, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности;

с момента введения военного положения – до объявления демобилизации, кроме случаев, когда военнослужащий имеет право на увольнение по закону о военной службе и обязанности.

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