Все, что нужно знать о медосмотре призывников, рассказывает 24 канал. Подробнее читайте в нашем материале.

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Как проходит военно-врачебная экспертиза

Во время мобилизации призывники проходят военно-врачебную экспертизу. Для этого создают соответствующие медкомиссии – ВЛК. В частности, проводится осмотр военнообязанный после чего и дают вывод, пригоден ли человек к военной службе.

Если же лицо ограниченно пригодное или неприятное к военной службе, например, по состоянию здоровья, - из-за инвалидности, ему выдают так называемый "белый билет". Этот документ является основанием для отсрочки.

Отметим, что порядок проведения военно-врачебной экспертизы определен в законодательстве Украины. В частности, в Положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных Силах Украины.

Каких врачей нужно пройти

Согласно Положениям, при осмотре учитывают характер заболевания или физического порока, степень их развития, функциональных нарушений. Заметим, что также обращают внимание на образование, специальность, фактическую работоспособность осмотренного и требования, предъявляемые военной службой к состоянию здоровья в том или ином виде ВСУ, роде войск.

При прохождении медэкспертизы военнообязанных осматривают:

хирург,

терапевт,

невропатолог,

психиатр,

окулист, оториноларинголог,

стоматолог, дерматолог,

по медицинским показаниям – врачами других специальностей.

Также перед осмотром призывникам производят рентген грудной клетки, электрокардиограмму, общий анализ мочи крови. Кроме того, определяют группу крови и резус-фактор. Если призывнику больше 40 лет, ему измеряют давление и исследуют кровь на сахар.

До начала осмотра военный комиссар на всех военнообязанных получает данные из психоневрологических, противотуберкулезных, кожно-венерических диспансеров, наркологических учреждений. А также данные из органов социального обеспечения в отношении лиц с инвалидностью.

Кроме того, – медицинскую карточку амбулаторного больного из поликлиник и медико-санитарных частей по месту жительства, работы или учебы. Все эти документы должны изучить в военно-врачебной комиссии.

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Решение о пригодности призывника

По результатам медосмотра врачи выносят одно из постановлений:

пригодный к военной службе;

временно непригоден к военной службе. Нуждается в лечении на указанный срок;

подлежит направлению на дополнительное медицинское обследование и повторное медицинское освидетельствование;

непригодный к военной службе в мирное время, ограниченно пригодный в военное время;

непригоден к военной службе с исключением из военного учета.

Обратите внимание! Если призывник не согласен с заключением военно-врачебной экспертизы, он имеет право обжаловать решение в суде или подать жалобу в ВЛК.

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