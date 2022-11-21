Усе, що потрібно знати про медогляд призовників, розповідає 24 канал. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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Як проходить військово-лікарська експертиза

Під час мобілізації призовники проходять військово-лікарську експертизу. Для цього створюють відповідні медкомісії – ВЛК. Зокрема, проводиться огляд військовозобов'язаний після чого і надають висновок, чи придатна людина до військової служби.

Якщо ж особа обмежено придатна або ж неприатна до військової служби, наприклад, за станом здоров'я, – через інвалідність, їй видають так званий "білий квиток". Цей документ є підставою для відстрочки.

Зауважимо, що порядок проведення військово-лікарської експертизи визначений у законодавстві України. Зокрема, у Положенні про військово-лікарську експертизу в Збройних Силах України.

Яких лікарів потрібно пройти

Відповідно до Положень під час огляду враховують характер захворювання чи фізичної вади, ступінь їхнього розвитку, функціональних порушень. Зауважимо, що також звертають увагу на освіту, спеціальність, фактичну працездатність оглянутого та вимоги, які ставить військова служба до стану здоров'я у тому чи іншому виді ЗСУ, роді військ.

При проходженні медекспертизи військовозобов'язаних оглядають:

хірург,

терапевт,

невропатолог,

психіатр,

окуліст, оториноларинголог,

стоматолог, дерматолог,

за медичними показаннями – лікарями інших спеціальностей.

Також перед оглядом призовникам роблять рентген грудної клітини, електрокардіограму, загальний аналіз сечі крові тощо. Окрім того, визначають групу крові та резус-фактор. Якщо призовнику понад 40 років, йому вимірюють тиск та досліджують кров на цукор.

До початку огляду військовий комісар на всіх військовозобов'язаних отримує дані із психоневрологічних, протитуберкульозних, шкірно-венеричних диспансерів, наркологічних закладів. А також дані з органів соціального забезпечення щодо осіб з інвалідністю.

Окрім того, – медичну картку амбулаторного хворого з поліклінік та медико-санітарних частин за місцем проживання, роботи або навчання. Усі ці документи повинні вивчити у військово-лікарській комісії.

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Рішення про придатність призовника

За результатами медогляду лікарі виносять одну з постанов:

придатний до військової служби;

тимчасово непридатний до військової служби. Потребує лікування (динамічного спостереження) на вказаний термін;

підлягає направленню на додаткове медичне обстеження та повторний медичний огляд;

непридатний до військової служби в мирний час, обмежено придатний у воєнний час;

непридатний до військової служби з виключенням з військового обліку.

Зверніть увагу! Якщо призовник не згоден з висновком військово-лікарської експертизи, він має право оскаржити рішення в суді або ж подати скаргу до ВЛК.

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