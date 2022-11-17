Чи посилиться призов взимку, розповідає 24 канал. Детальніше читайте у нашому матеріалі.

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Чи буде посилення призову в Україні

Начальник управління штабу Командування Сухопутних військ ЗСУ Роман Горбач зазначив, що посилення мобілізації можливе, але все залежить від ситуації на фронті.

У кожного центру комплектування та соціальної підтримки є план за кількістю спеціалістів, яких потрібно призвати. Якщо ж ситуація на полі бою ускладнюватиметься, то його можуть змінювати. Однак, на скільки, – прогнозувати важко. Горбач наголосив, що всі плани та завдання вже складають з урахуванням мобілізації в Росії.

Також він додав, що наразі потреби в мобілізації усіх військовозобов'язаних чоловіків немає. Ба більше, зараз навпаки ухвалюють закони, аби які дають можливість звільнення окремих категорій людей, мобілізованих після початку повномасштабної війни. Наприклад, право на звільнення тепер мають батьки трьох та більше дітей.

Тобто є тенденція не до збільшення категорій, які підлягають мобілізації, а навпаки, до зменшення,

– підсумував Горбач.

Зверніть увагу! Раніше заступниця міністра оборони Україна Ганна Маляр розповіла, що наразі додаткова мобілізація не планується. Поки у лавах ЗСУ вистачає людей. Однак, перебіг мобілізації залежатиме винятково від ситуації на фронті.

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