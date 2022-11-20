Военнообязанные мужчины от 18 до 60 лет могут получить повестку, ведь они подлежат всеобщей мобилизации в период полномасштабной войны. После этого они должны явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) с необходимыми документами. Впрочем, были названы причины, весомые для неявки.

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С сентября 2022 года во время войны правительство изменило список причин, по которым мужчины могут не явиться за повесткой в военкомат.

Постановление Кабмина Об утверждении перечня уважительных причин неприбытия или несвоевременного прибытия военнообязанного в ТЦК и СП для призыва на собрание от сентября 2022 г. предусматривается только 5 уважительных причин, при которых не будут применены наказания:

смерть близкого родственника (родителей, жены, ребенка, родных брата, сестры, деда, бабы) или близкого родственника жены (супруга), которая произошла позже чем за семь суток до даты начала сборов;

болезнь или необходимость ухода за больной женой (супругом), ребенком, а также родителями своими или жены (супруга), проживающими вместе с военнообязанным или резервистом, в случае невозможности ухода за больным другим близким родственником;

осуществление в отношении военнообязанного или резервиста уголовного производства, а также применение к нему административного взыскания или уголовного наказания, которое делает невозможным его прибытие;

попадание под влияние чрезвычайной ситуации, возникшей во время призыва на сборы и ставшее препятствием своевременному прибытию;

сдача государственных экзаменов в высших учебных заведениях.

К слову, руководители военкоматов предупредили, что после продолжения военного положения не прекратят раздавать повестки мужчинам в публичных местах. В частности, это важно для создания учетного реестра.

Какая ответственность за то, что не явился в военкомат

Если вы получили повестку, расписались за нее, вы обязаны посетить центр комплектования, в противном случае вас могут привлечь к административной или уголовной ответственности.

Административная ответственность предусматривает штраф 1700 – 3400 гривен.

Уголовная ответственность – от 3 до 5 лет заключения.

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