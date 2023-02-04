Детали новых правил разъяснил заместитель начальника управления социальной поддержки – начальник отдела денежного обеспечения и заработной платы полковник Олег Рогаль.

Раньше С 1 февраля изменится порядок начисления зарплаты военнослужащим

Дополнительная выплата – 100 тысяч

Новый порядок выплат дополнительного денежного вознаграждения действует для военнослужащих Сил обороны и сотрудников системы МВД. В постановлении правительства говорится, что дополнительное денежное вознаграждение 30 и 100 тысяч гривен военнослужащим будет выплачиваться по-новому. Выплаты будут зависеть от того, находится ли военный в тылу или непосредственно в зоне проведения боевых действий.

С 1 февраля вознаграждение в 100 тысяч гривен получат военные, участвующие в боевых действиях прямо на линии столкновения. Эта сумма не изменилась с прошлого года.

Кроме военнослужащих, воюющих на фронте, 100 тысяч гривен получат:

военнослужащие ракетных войск и артиллерии;

летчики во время выполнения полетов в районах ведения боевых действий;

моряки;

военные медики;

зенитно-ракетные войска и противовоздушные войска, выполняющие задачи в районе проведения боевых действий.

Увеличатся ежемесячные зарплаты

Однако с 1 февраля увеличится размер ежемесячной зарплаты в среднем на 50%. Рогаль отметил, если защитник получал 13 тысяч, то с 1 февраля будет свыше 20 тысяч гривен, что составляет более 3 минимальных зарплат.

На "передней" линии военнослужащий с минимальным денежным довольствием 20 тысяч гривен будет получать вместе с дополнительной наградой 100 тысяч гривен – 120 тысяч гривен в месяц.

Кто продолжит получать 30 тысяч гривен ежемесячно

Также предусмотрено вознаграждение в размере 30 тысяч гривен. Его ежемесячно будут получать военнослужащие, входящие в состав группировок Сил обороны страны. Те, что выполняют боевые или специальные задания в соответствии с боевыми приказами или распоряжениями командиров воинских частей.

Кроме того, такое вознаграждение будут получать:

бойцы, которые будут выполнять задачи всестороннего обеспечения группировок Сил обороны,

военнослужащие, которые находятся в подразделениях, зачисленных в состав резерва Главнокомандующего ВСУ.

Однако следует отметить, что 30 тысяч гривен будут выплачиваться только за период выполнения этих специальных боевых задач.

Кому снизят денежное обеспечение

Вместо этого выплаты не получат военнослужащие, которые служат в воинских частях и подразделениях, не входящих в состав группировок Сил обороны или резерва Главнокомандующего и находящихся вне фронта.

Речь идет об учебных центрах, органах военного управления, тыловых базах и т.д.