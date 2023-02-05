Так, это хорошая ракето-бомба на основе управляемой бомбы GBU-39 с реактивным двигателем М26. Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт Петр Черник.

Заметьте Украина получит дальнобойные снаряды от США: в Кремле уже отреагировали

ВСУ смогут взять под контроль важные развязки

В свое время американцы отказались от кассетных боеприпасов к системам HIMARS и сделали большое количество именно таких двигателей. Эти ракеты могут наносить удары на расстояние до 150 километров.

В то же время, боеприпасы, которые наши бойцы используют для HIMARS сейчас имеют дальность поражения 84 километра. А наибольшее расстояние, на которое ВСУ могут наносить удары – 120 километров. Это радиус действия старой советской системы "Точка-У". Дополнительные 30 километров, которые украинские воины получат с этими ракетами, очень важны.

Расстояние от Херсона до Перекопского перешейка 102 километра, а до чонгарской железнодорожной нити чуть больше. Эти боеприпасы уж точно смогут взять мост под контроль. И не только его, но и узловые развязки, в частности мостов в районе Мелитополя,

– объяснил военный эксперт.

Кроме того, Вооруженные Силы смогут взять под огневой контроль длинную логистическую нить, что тянется от Дебальцево, что на Донбассе, до самой России.

Дальнобойные ракеты создадут условия для контрнаступления

Итак, украинские военные с помощью дальнобойных ракет удлиняют плечо нанесения ударов по боекомплектам оккупантов. По словам военного эксперта, эта война на 95% артиллерийская, поэтому ликвидация боекомплектов врага является самой успешной тактикой.

Черник объяснил, как дальнобойные ракеты повлияют на контрнаступление ВСУ: смотрите видео

"Это так называемая логистически-огневая удавка. И это оружие очень сильно пошатнет паритет артиллерийских залпов", – отметил Черник.

Россия пока имеет преимущество в количестве артиллерийских залпов в сутки – сегодня это около 20 тысяч против наших 8 тысяч. Однако преимущество врага уменьшается каждый день и с помощью этого оружия ВСУ смогут выйти на точку равновесия с оккупантами. А это уже предпосылка к качественному контрнаступлению Вооруженных Сил.

Что еще получит Украина от США

Соединенные Штаты 3 февраля объявили очередной пакет военной помощи в Украине. Его общая стоимость составляет 2,175 миллиарда долларов. В рамках новой помощи США предоставят: