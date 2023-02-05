Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай рассказал в эфире телемарафона, что и командиры, и бойцы на местах четко понимают, сколько резервов опрокидывается, что происходит на линии фронта. По словам Гайдая, все готовы дать отпор оккупантам, пишет 24 Канал.

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Что происходит в Луганской области

По словам главы ОВА, несколько увеличилось количество вражеских атак. Скорее всего, враги пытаются найти слабое место в ВСУ. Тем не менее наши военные отражают все атаки россиян и остаются на своих позициях.

Сейчас по всей России распространяется информация о якобы захвате Белогоровки и вывозе оттуда людей. Во-первых, они (россияне – 24 Канал) даже не знают, остались ли там люди и сколько их. Во-вторых, наши бойцы находятся на позициях,

– заявил Гайдай.

Он уточнил, что никто Белогоровку не захватывал, никто туда не заходил, врага там нет. По словам Гайдая, главная задача сейчас, несмотря на заявления россиян, делать свое дело.

Глава ОВА заявил, что сейчас они собирают всю информацию о том, что нужно военным ВСУ и пытаются быстро отреагировать, чтобы наши защитники имели все необходимое.

Что происходит в Луганской области