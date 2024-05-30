Россияне продолжают наращивать группировку своих войск на направлении главного удара Стрелеча – Липцы и в районе Волчанска, перебрасывая дополнительные полки и бригады из других направлений и полигонов. Впрочем, Главнокомандующий ВСУ отметил, что этих сил им сейчас недостаточно для начала полномасштабного наступления и прорыва нашей обороны.

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Враг не смог прорвать нашу оборону

Александр Сырский отмечает, что действия врага затруднены усилением нашей обороны благодаря своевременному принятию решений о переброске резервов на угрожающие направления. Создание резерва боеприпасов также обеспечило эффективное поражение противника и снижение его наступательных возможностей.

Из-за этого враг перешел к тактике поражения наших позиций огнем артиллерии и ударами КАБов. В этих условиях первоочередное значение приобретает физическое уничтожение самолетов-носителей КАБов, БПЛА разведчиков и корректировщиков огня, защита РЭБом своих войск, маскировка и использование макетов,

– говорит генерал.

Он отметил, что все это не новые, но очень актуальные вопросы, от решения которых напрямую зависит жизнь наших бойцов и устойчивость обороны. Поэтому, прежде всего командование принимает неотложные меры по совершенствованию системы управления противовоздушной обороны, ее автоматизации и сочетания с огневыми средствами сухопутных войск в комплексе с системой РЭБ.

Также Сирский заслушал каждого командира по готовности к активным действиям и принял решение по проблемным вопросам. По его словам, проблем в войсках стало заметно меньше в связи с повышением эффективности работы всей управленческой вертикали.

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