Швеция оценила ситуацию на Харьковщине

В этой истории важно еще то, что наши военные ждали этого буквально с первых лет независимости, то есть на получение собственного самолета радиолокационного дозора. О проектах в этой сфере, которые так и не были реализованы, можно писать даже целую брошюру.

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Действительно, Швеция в этом пакете на 1,16 миллиарда евро одновременно "насыпала" много еще чего актуального – артиллерийские боеприпасы и Rb 99 (лицензионная версия ракет AIM-120 против воздушных целей), техническую поддержку для уже поставленного вооружения, пару сотен бронетранспортеров PBV 302 и пока не детализированные "избыточные танки".

Уже видел оценки, что, мол, так шведы решили "припомнить" россиянам битву под Полтавой, но, думаю, что все на самом деле прагматичнее.

Дело в том, что ядром группировки россиян при наступлении на Харьковщину стали 11 и 44 армейские корпуса из состава Ленинградского военного округа, которые должны были напрямую угрожать именно странам Балтии.

Здесь напрашивается только один вывод – если Швеция решила столь щедро поделиться своим арсеналом с Украиной, значит в Стокгольме оценили, что после кампании у Волчанска наземные силы Ленинградского военного округа длительное время не смогут представлять угрозы для стран Балтии.

Вместо "Вильнюс и Таллинн за 3 дня" россияне застряли под Волчанском

Есть хорошее определение, что пессимист всегда думает, что могло быть лучше, а вот оптимист всегда знает, что могло быть гораздо хуже, чем получилось на самом деле. Я поэтому всегда причисляю себя к оптимистам.

Что могло быть хуже? А дело в том, что в начале 2024 года вполне реальным казался сценарий, при котором Россия откроет новый театр боевых действий, и на этот раз напрямую против НАТО, например в той же Балтии.

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Вероятная цель – создать ситуацию, когда бы страны Запада полностью погрязли на северном фланге и потеряли бы способность хоть как-то помогать Украине. Другими словами, по замыслу Кремля, после момента вторжения в Балтию объем помощи нам должен был бы упасть до нуля единиц вооружения и нуля финансовой помощи, ну и "бонусом" – оперативная катастрофа войск Альянса в странах Балтии.

Но как бывает в подобных случаях, в рывке на "Вильнюс и Таллинн за 3 дня" российские войска застряли в уличных боях в Волчанске. Произошло это именно благодаря действиям Сил обороны Украины.

Здесь еще один специфический нюанс – россияне в кампании на Харьковщине показали не только ресурсное преимущество, но и улучшенное качество своих действий. Именно поэтому я и остаюсь в оценках событий на Харьковщине оптимистом, потому что представляю, какого масштаба катастрофу мы едва миновали.

Справедливости ради замечу, что "разбор полетов" в наших проблемах в той же Швеции сделали явно лучше, чем мы здесь на местах. Ибо как еще иначе объяснить, что в этом самом пакете военной помощи на 1,16 миллиарда евро Швеция нам выделяет еще терминалы защищенной спутниковой связи именно для органов управления войсками. И заодно – отдельную помощь для создания научно-исследовательского института именно для ВСУ.