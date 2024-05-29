Швеція оцінила ситуацію на Харківщині

У цій історії важливо ще те, що наші військові чекали цього буквально з перших років незалежності, тобто на отримання власного літака радіолокаційного дозору. Про проєкти в цій сфері, які так і не були реалізовані, можна писати навіть цілу брошуру.

Читайте також Яку зброю Росія хоче отримати від Судану

Справді, Швеція в цьому пакеті на 1,16 мільярда євро одночасно "насипала" багато ще чого актуального – артилерійські боєприпаси та Rb 99 (ліцензійна версія ракет AIM-120 проти повітряних цілей), технічну підтримку для уже поставленого озброєння, пару сотень бронетранспортерів PBV 302 та поки не деталізовані "надлишкові танки".

Уже бачив оцінки, що, мовляв, так шведи вирішили "пригадати" росіянам битву під Полтавою, але, думаю, що все насправді прагматичніше.

Річ в тім, що ядром угрупування росіян при наступі на Харківщину стали 11 та 44 армійські корпуси зі складу Ленінградського воєнного округу, які мали напряму загрожувати саме країнам Балтії.

Тут напрошується лише один висновок – якщо Швеція вирішила настільки щедро поділитись своїм арсеналом з Україною, значить у Стокгольмі оцінили, що після кампанії біля Вовчанська наземні сили Ленінградського воєнного округу тривалий час не зможуть становити загрози для країн Балтії.

Замість "Вільнюс і Таллінн за 3 дні" росіяни застрягли під Вовчанськом

Є гарне визначення, що песиміст завжди думає, що могло бути краще, а от оптиміст завжди знає, що могло бути набагато гірше, аніж вийшло насправді. Я тому завжди зараховую себе до оптимістів.

Що могло бути гірше? А річ в тім, що на початку 2024 року цілком реальним видавався сценарій, за якого Росія відкриє новий театр бойових дій, і на цей раз напряму проти НАТО, наприклад у тій же Балтії.

Цікаво Путін мріє про "майдан навпаки" в Україні

Ймовірна мета – створити ситуацію, коли б країни Заходу повністю погрузли на північному фланзі і втратили б здатність хоч якось помагати Україні. Іншими словами, по задуму Кремля, після моменту вторгнення в Балтію обсяг допомоги нам мав би упасти до нуля одиниць озброєння та нуля фінансової допомоги, ну і "бонусом" – оперативна катастрофа військ Альянсу в країнах Балтії.

Але як буває у схожих випадках, у ривку на "Вільнюс і Таллінн за 3 дні" російські війська застрягли у вуличних боях у Вовчанську. Сталося це саме завдяки діям Сил оборони України.

Тут ще один специфічний нюанс – росіяни в кампанії на Харківщині показали не тільки ресурсну перевагу, але й покращену якість своїх дій. Саме тому я і лишаюсь в оцінках подій на Харківщині оптимістом, бо уявляю, якого масштабу катастрофу ми ледь оминули.

Справедливості заради зауважу, що "розбір польотів" у наших проблемах у тій же Швеції зробили явно краще, аніж ми тут на місцях. Бо як ще інакше пояснити, що у цьому самому пакеті військової допомоги на 1,16 мільярда євро Швеція нам виділяє ще термінали захищеного супутникового зв'язку саме для органів управління військами. І заодно – окрему допомогу для створення науково-дослідного інституту саме для ЗСУ.