"Суповий набір" від Судану

Щодо інформації про Судан, то трохи математичної частини не зашкодить. Варто проаналізувати, що було на озброєнні збройних сил цієї країни до початку чергової громадянської війни у ​​2023 році і що, перш за все, може просити Росія.

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У складі суданської армії була дуже солідна танкова компонента.

Т-72 (радянського та іранського виробництва) – понад 700 одиниць;

Т-54/55 (радянські та китайські аналоги) – понад 400 одиниць;

Тип-96 (китайський танк, що багато скопіював з Т-72) – 200 одиниць.

Саме танки Москва буде вимагати насамперед. Решта номенклатури з техніки не настільки численна, як танкова.

У Судані мали явний фетиш на ОБТ. Але варто відзначити велику кількість БМП-1/2 – понад 100 одиниць, що так само може увійти до списку побажань Росії.

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Також Росію може зацікавити китайська 107-міліметрова РСЗВ "Тип-63", що сотнями поставлялася Судану, хоча у неї калібр снарядів не зовсім російський. Також держава-агресорка може зацікавитися зенітними засобами ЗПУ-2/4 і С-60, що зараз стають для неї актуальними як ніколи. А С-60 взагалі отримала друге життя в межах виробництва російських ган-траків.

Саме такий "суповий набір" Москва може попросити у Судану. Це хоч і не райдужна новина, але вона підкреслює той факт, що процес виснаження власних запасів, що дісталися у спадок від СРСР, змушує Росію активно шукати нових постачальників.

Третій рік війни – демілітаризація та денацифікацію йдуть за планом.