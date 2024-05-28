В актуальному звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW) ідеться, що помічник головнокомандувача ЗСС Ясір Аль-Атта заявив 25 травня, що делегація військових найближчим часом вирушить до Росії, щоб укласти угоду про обмін "життєво важливого озброєння і боєприпасів" для російського логістичного центру у Порт-Судані.

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Аль-Атта описав запланований російський центр як "не зовсім військову базу".

Російські воєнкори писали, що ЗСС змогли повернути собі кілька районів Хартума завдяки поставкам іранських безпілотників.

Заступник міністра закордонних справ Росії і спеціальний представник президента Росії в Африці і на Близькому Сході Михайло Богданов зустрівся з главою СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом і кількома іншими суданськими офіційними особами під час дводенного візиту до Судану 28 і 29 квітня.

Це посилить співпрацю з Іраном

ISW вважає, що Росія, імовірно, змінить сторону підтримки у громадянській війні в Судані, щоб підтримати ЗСС і створити свою військово-морську базу в Червоному морі.

Військові аналітики вважають, що російська підтримка Збройних сил Судану принесла б велику користь Ірану, адже таким чином вона зблизила б російську і іранську політику і стратегію в регіоні.

До слова, зв'язки Америки та Заходу з африканськими країнами слабшають, і в перспективі це посилить вплив Росії на цьому континенті. Іран також є ще одним гравцем у регіоні, підтримуючи "Ісламський рух Нігерії" та уряд Судану, який веде громадянську війну проти повстанського угруповання.