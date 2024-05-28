В актуальном отчете аналитиков Института изучения войны (ISW) говорится, что помощник главнокомандующего ВСС Ясир Аль-Атта заявил 25 мая, что делегация военных в ближайшее время отправится в Россию, чтобы заключить соглашение об обмене "жизненно важного вооружения и боеприпасов" для российского логистического центра в Порт-Судане.

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Аль-Атта описал запланированный российский центр как "не совсем военную базу".

Российские военкоры писали, что ВСС смогли вернуть себе несколько районов Хартума благодаря поставкам иранских беспилотников.

Заместитель министра иностранных дел России и специальный представитель президента России в Африке и на Ближнем Востоке Михаил Богданов встретился с главой СВС Абдель Фаттахом аль-Бурханом и несколькими другими суданскими официальными лицами во время двухдневного визита в Судан 28 и 29 апреля.

Это усилит сотрудничество с Ираном

ISW считает, что Россия, вероятно, изменит сторону поддержки в гражданской войне в Судане, чтобы поддержать ВСС и создать свою военно-морскую базу в Красном море.

Военные аналитики считают, что российская поддержка Вооруженных сил Судана принесла бы большую пользу Ирану, ведь таким образом она сблизила бы российскую и иранскую политику и стратегию в регионе.

К слову, связи Америки и Запада с африканскими странами ослабевают, и в перспективе это усилит влияние России на этом континенте. Иран также является еще одним игроком в регионе, поддерживая "Исламское движение Нигерии" и правительство Судана, которое ведет гражданскую войну против повстанческой группировки.