Об этом сообщает эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке, комментируя видеозапись из Курской области, передает 24 Канал. Накануне разбился тяжелый иранский беспилотник Qods Mohajer-6.

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Новый уровень сотрудничества между Тегераном и Москвой

Эксперт отметил, что Qods Mohajer-6, который разбился в Курской области, нес на борту новые иранские управляемые авиабомбы Qaem-5. В самом Иране их поставили на вооружение только в 2019 году.

Очевидно, дрон должен был атаковать Сумскую область, но по неизвестной причине упал,

– говорит он.

Ранее российские захватчики не применяли подобные управляемые авиабомбы. А значит, это означает, что их использование свидетельствует о "новом уровне" военного сотрудничества между Тегераном и Москвой.

Что известно о подобных авиабомбах

В зависимости от высоты полета, авиабомбы типа Qaem могут уничтожать цели на расстоянии от 12 до 20 километров, и что также есть "неизвестный" тип бомбы Qaem-5, дальность которой была увеличена вдвое - до 40 километров.

Заметим, что в последнее время иранский дрон Mohajer-6 довольно редко фигурировал в новостях, а тем более в контексте его использования непосредственно с российской территории.

Ранее враг использовал его прежде всего в небе над Черным морем, для разведки, корректировки ударов по юго-западному побережью, а также с целью предотвращения атак на корабли своего флота.

По состоянию на сегодня доподлинно неизвестно, сколько всего разведывательно-ударных дронов типа Mohajer-6 может находиться на вооружении у России. Однако о том, что оккупанты получат эти БпЛА стало известно еще в 2022 году.

В ISW предупреждали об этом

Согласно сводке Института изучения войны от 22 ноября 2023 года, представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби 21 ноября сообщил, что Иран поставляет России корректируемые авиационные бомбы и, возможно, готовится передать баллистические ракеты малой дальности.

По данным аналитиков, в последнее время участилось применение российской оккупационной группировкой управляемых бомб. Речь идет о модифицированных ФАБ-500, КАБ-500 и РПК-500, которые дополнены специальными модулями.

Российские же источники уверены, что самолеты Су-25 вооруженных сил России могут быть совместимы с иранскими управляемыми бомбами. Вероятно, их демонстрировали бывшему министру обороны России Сергею Шойгу во время визита в Тегеран в сентябре 2023 года.