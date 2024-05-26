Так, в российских телеграмм-каналах рассказали о том, что на Курщине упал беспилотник. Стоит заметить, что этой новости граждане страны – агрессорки сначала обрадовались.

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Думали, что это "Байрактар"

Так, в тамошних пабликах нескрываемо радовались падению своего дрона. Все потому, что они считали, что "несчастливчик", который приземлился в поле в поселке Ширинка, – никто иной, как турецкий беспилотник Bayraktar, завод по производству которого строят в Украине.

В Курской области упал иранский дрон / Скриншот соцсети

Однако впоследствии выяснилась неприятная для оккупантов правда. Дрон, который совершил неудачную посадку, оказался иранским. Речь идет о Mohajer-6.

"Болезненная" правда о дроне, который упал на Курщине / Скриншот соцсети

Справка: "Mohajer-6" предназначен для разведки и атак. Он может нести 4 управляемые ракеты и аппаратуру весом до 100 килограммов. Его дальность полета составляет 200 километров, а продолжительность - до 12 часов. Максимальная высота работы 5,4 километра.

В дополнение к одной печальной для россиян новости, стала известна другая. Здоровенный дрон нес управляемые ракеты на подвесках. Очевидно, направлялся делать вред Украине. Однако неизвестная сила стала ему помехой.

Авария иранского дрона: смотрите видео

В чем причина "неудержания" российскими самолетами боеприпасов

Следует заметить, что это далеко не первый и не последний пример неисправности средств воздушных сил страны – агрессорки. Так, российские самолеты периодически "теряют" боеприпасы по дороге к месту назначения. Например, вот вражеский самолет не донес бомбу до Харькова и уронил ее прямо на Белгород.

В Воздушных силах объяснили это "недержание" у самолетов противниканедержание" у самолетов противника. По словам спикера Ильи Евлаша, это может быть и человеческий фактор, может быть и ошибка пилота или же, например, ошибка обслуживающего персонала, который непосредственно присоединял эту бомбу.

Кроме того, "недержание" может быть вызвано изношенностью самолетов.