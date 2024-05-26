Российские захватчики пытались прорваться на участке Стрелечья – Глубокое. Однако, ВСУ отбили угрозу. Подробности рассказал в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.

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Защитники успешно выбивают оккупантов

На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций. На направлении наступление было остановлено,

– рассказал спикер.

Добавил, что сейчас ведется системная работа, чтобы выбить агрессора с занятых позиций. Также отметил, что Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонительные рубежи.

Волошин рассказал, что враг имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья – Глубокое.

"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ у Липцов, Волчанска, Тихого и Старицы", – сказал спикер.

Кроме того, отметил, что противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы.

Но, благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют,

– подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".

Также рассказал, что оккупанты пытаются штурмовать Волчанск пехотными подразделениями.

Силы обороны наносят врагу значительные потери