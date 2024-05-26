Российские захватчики пытались прорваться на участке Стрелечья – Глубокое. Однако, ВСУ отбили угрозу. Подробности рассказал в эфире телемарафона представитель ОСГВ "Хортица" Назар Волошин, передает 24 Канал.
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Защитники успешно выбивают оккупантов
На Харьковщине Силы обороны остановили врага на направлении Стрелечья – Глубокое, успешно выбивают его с тех позиций. На направлении наступление было остановлено,
– рассказал спикер.
Добавил, что сейчас ведется системная работа, чтобы выбить агрессора с занятых позиций. Также отметил, что Силы обороны вовремя зашли по большей части на оборонительные рубежи.
Волошин рассказал, что враг имел определенный успех на Волчанском направлении и в направлении Стрелечья – Глубокое.
"Оккупанты пытаются насыщать эти направления техникой, живой силой, чтобы не дать Силам обороны перехватить тактическую инициативу на поле боя. Конечно, враг не оставляет попыток прорвать оборону ВСУ у Липцов, Волчанска, Тихого и Старицы", – сказал спикер.
Кроме того, отметил, что противник не оставляет попыток давить на Волчанск и Липцы.
Но, благодаря действиям ВСУ, вражеские войска застряли на дороге в Липцах, увязли полностью в Волчанске, ВСУ их оттуда вытесняют,
– подчеркнул представитель ОСГВ "Хортица".
Также рассказал, что оккупанты пытаются штурмовать Волчанск пехотными подразделениями.
Силы обороны наносят врагу значительные потери
- Накануне в Сухопутных войсках заявили, что на Харьковском направлении угроза вражеского прорыва отбита, обеспечена устойчивая оборона.
- Везде, где российские захватчики продолжают атаки, они несут значительные потери. В частности, эффективно взаимодействуют украинская артиллерия и пехотные подразделения.
- Агрессор трижды пытался штурмовать позиции наших войск. Защитники отбили две атаки в направлении сел Липцы и Терновая.
- Также враг продолжает попытки продвинуться вперед из района села Лукьянцы. Продолжается бой. Украинские подразделения продолжают мероприятия по усилению устойчивости обороны.
- По уточненной информации, 25 мая оккупанты потеряли на Харьковском направлении 179 человек живой силы. Кроме того, наши воины уничтожили танк, боевую бронемашину, 3 артсистемы, а еще 6 автомобилей и спецтехники.