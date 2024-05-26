Російські загарбники намагалися прорватися на ділянці Стрілеча – Глибоке. Однак, ЗСУ відбили загрозу. Подробиці розповів в ефірі телемарафону речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин, передає 24 Канал.

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Захисники успішно вибивають окупантів

На Харківщині Сили оборони зупинили ворога на напрямку Стрілеча – Глибоке, успішно вибивають його з тих позицій. На напрямку наступ був зупинений,

– розповів спікер.

Додав, що наразі ведеться системна робота, аби вибити агресора з зайнятих позицій. Також наголосив, що Сили оборони вчасно зайшли по більшій частині на оборонні рубежі.

Волошин розповів, що ворог мав певний успіх на Вовчанському напрямку та в напрямку Стрілеча – Глибоке.

"Окупанти намагаються насичувати ці напрямки технікою, живою силою, щоб не дати Силам оборони перехопити тактичну ініціативу на полі бою. Звісно ворог не полишає спроб прорвати оборону ЗСУ біля Липців, Вовчанська, Тихого та Стариці", – сказав речник.

Крім того, зазначив, що противник не полишає спроб тиснути на Вовчанськ і Липці.

Але завдяки діям ЗСУ, ворожі війська застрягли на дорозі в Липцях, пов'язли повністю у Вовчанську, ЗСУ їх звідти витісняють,

– підкреслив представник ОСУВ "Хортиця".

Також розповів, що окупанти намагаються штурмувати Вовчанськ піхотними підрозділами.

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