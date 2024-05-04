Украинский журналист Денис Казанский написал, что вражеский КАБ упал сразу на жилой сектор и взорвался. Перед этим взрывы прогремели в Харькове.

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Что известно о взрывах в Белгороде

Российский самолет, который наносил удары КАБами по Харькову, уронил бомбу на Белгород,

– написал Казанский.

В российских телеграм-каналах уже опубликовали фото и видео с места происшествия.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков ориентировочно в 16:07 подтвердил данные о взрыве в Белгороде. Он заявил о 5 раненых, однако причины взрыва не назвал.

Сейчас повреждения обнаружены в 30 частных жилых домовладениях, также повреждены 10 автомобилей. Пожарными расчетами ликвидируются два возгорания. Поговорил с хозяином дома, который получил самые серьезные разрушения,

– заявил приспешник Путина.

В одном из российских телеграм-каналов написали, что прилет был в районе улицы Раздобаркина.

В Белгороде мог упасть вражеский КАБ: смотрите видео

Российское минобороны ориентировочно в 13:15 написало о якобы "сбитии" двух дронов над Белгородщиной. О вероятном падении КАБа враги традиционно молчат.

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Россияне показали последствия взрывов в Белгороде / Фото Гладкова и из телеграм-каналов

Обратите внимание! В апреле 2023 года российский самолет Су-34 сбросил на Белгород авиабомбу. Тогда россияне этот факт признали и заявили о "внештатном сходе боеприпаса".

Что известно об атаке россиян по Харькову