Український журналіст Денис Казанський написав, що ворожий КАБ впав відразу на житловий сектор та вибухнув. Перед цим вибухи пролунали у Харкові.
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Що відомо про вибухи у Бєлгороді
Російський літак, який завдавав ударів КАБами по Харкову, впустив бомбу на Бєлгород,
– написав Казанський.
У російських телеграм-каналах вже опублікували фото та відео з місця події.
Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков орієнтовно о 16:07 підтвердив дані про вибух в Бєлгороді. Він заявив про 5 поранених, проте причини вибуху не назвав.
Наразі пошкодження виявлено у 30 приватних житлових домоволодіннях, також пошкоджені 10 автомобілів. Пожежними розрахунками ліквідуються два загоряння. Поговорив із господарем будинку, який отримав найсерйозніші руйнування,
– заявив посіпака Путіна.
У одному з російських телеграм-каналах написали, що приліт був у районі вулиці Роздобаркіна.
У Бєлгороді міг впасти ворожий КАБ: дивіться відео
Російське міноборони орієнтовно о 13:15 написало про нібито "збиття" двох дронів над Бєлгородщиною. Про ймовірне падіння КАБа вороги традиційно мовчать.
Потужна пожежа 4 травня 2024 року у Бєлгороді: дивіться відео
У Бєлгороді спалахнув будинок: дивіться відео
Росіяни показали наслідки вибухів у Бєлгороді / Фото Гладкова та з телеграм-каналів
Що відомо про атаку росіян по Харкову
- Росія атакувала Харків вночі проти 4 травня. Тоді Олег Синєгубов заявив про пошкодження та загоряння цивільної інфраструктури. Зокрема, вогонь охопив цивільну двоповерхову офісну будівлю в Основ'янському районі Харкова. Тоді зазнали поранень четверо людей.
- Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що росіяни орієнтовно о 14:00 атакували артилерією село Одноробівку, о 15:15 – керованими авіаційними авіабомбами село Черкаські Тишки Харківського району.
- О 16:31 мер міста Ігор Терехов заявив, що внаслідок "прильоту" на виробничому підприємстві Індустріального району Харкова спалахнула масштабна пожежа. Вже відомо про чотирьох постраждалих, у яких поранення та опіки.