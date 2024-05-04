Український журналіст Денис Казанський написав, що ворожий КАБ впав відразу на житловий сектор та вибухнув. Перед цим вибухи пролунали у Харкові.

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Що відомо про вибухи у Бєлгороді

Російський літак, який завдавав ударів КАБами по Харкову, впустив бомбу на Бєлгород,

– написав Казанський.

У російських телеграм-каналах вже опублікували фото та відео з місця події.

Губернатор Бєлгородської області В'ячеслав Гладков орієнтовно о 16:07 підтвердив дані про вибух в Бєлгороді. Він заявив про 5 поранених, проте причини вибуху не назвав.

Наразі пошкодження виявлено у 30 приватних житлових домоволодіннях, також пошкоджені 10 автомобілів. Пожежними розрахунками ліквідуються два загоряння. Поговорив із господарем будинку, який отримав найсерйозніші руйнування,

– заявив посіпака Путіна.

У одному з російських телеграм-каналах написали, що приліт був у районі вулиці Роздобаркіна.

У Бєлгороді міг впасти ворожий КАБ: дивіться відео

Російське міноборони орієнтовно о 13:15 написало про нібито "збиття" двох дронів над Бєлгородщиною. Про ймовірне падіння КАБа вороги традиційно мовчать.

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Росіяни показали наслідки вибухів у Бєлгороді / Фото Гладкова та з телеграм-каналів

Зверніть увагу! У квітні 2023 року російський літак Су-34 скинув на Бєлгород авіабомбу. Тоді росіяни цей факт визнали та заявили про "позаштатний схід боєприпасу".

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