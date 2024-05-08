Илья Евлаш в эфире телемарафона объяснил, почему так происходит. Последний раз россияне теряли боеприпас совсем недавно – 4 мая. Тогда самолет не донес бомбу до Харькова, повредив дома и авто в Белгороде.

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Почему россияне обстреливают сами себя

Это может быть и человеческий фактор, может быть и ошибка пилота или же, например, ошибка обслуживающего персонала, который непосредственно присоединял эту бомбу,

– пояснил спикер ВС.

А еще одним очень важным фактором является изношенность самолетов. Если воздушное судно поломано или имеет какой-то дефект, то бомба может отсоединиться во время захода на удар, когда самолет набирает скорость. С ремонтами у захватчиков проблемы – сказываются санкции.

Часто ли российские самолеты теряют бомбы

Регулярно, к тому же преимущественно страдает приграничье. В Белгородской области только за две недели марта упали 14 авиабомб.

Но "недержание" происходит везде, где есть вражеские самолеты. 2 января во время массированной атаки бомба уничтожила улицы села Петропавловка Воронежской области. Частные дома были разрушены.

Также в январе возле Мариуполя самолет не донес до линии фронта КАБ. Бомба упала в поля, но не сработала даже тогда.

В апреле то же самое произошло над оккупированной территорией Херсонщины. ФАБ-250 упал, образовав воронку. И тоже не разорвался. В том же месяце в Рубежном бомба упала возле вокзала. Россияне скрыли количество пострадавших, но известно, что была эвакуация уцелевших.

А в мае в Енакиево Донецкой области ФАБ-1500 упал прямо на продуктовый магазин. Здание разрушено, но бомба не сдетонировала.