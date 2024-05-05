Ранее в Воздушных силах заметили, что оккупанты запускают значительно меньше "Шахедов". Но в Пасхальную ночь враг снова атаковал Украину ударными дронами. Все для того, чтобы испортить украинцам праздник, сказал Илья Евлаш в эфире телемарафона, передает 24 Канал.

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Зачем россияне запускают фальш-цели

Они запускают различные обманки, чтобы разрядить нашу ПВО. Там может быть воздушный шар с угловыми отражателями, как уже было, или электромагнитный импульс, который радар воспринимает как цель, когда физически там нет ракеты,

– сказал он.

Евлаш объяснил: оккупанты рассчитывают, что ПВО потратит на отражение несуществующей цели дорогие ракеты. Поэтому замысел врага – истощить противовоздушную оборону и выявить, где у украинцев пусковые станции.

Изменилась ли тактика запуска дронов

По словам спикера, тактика преимущественно неизменна: враг запускает дроны с мыса Чауда во временно оккупированном Крыму и из Курской области России, иногда из Белгородской. В то же время россияне могут миксовать места пусков, например, два "Шахеды" пустить с Чауды и два – из Курской области. Или менять траектории БПЛА: те могут встретиться внутри Украины, разлететься, облететь какой-то город со всех сторон и пытаться заходить на цель.

Спикер ВС подчеркнул: "Шахеды" программируемые. Россияне анализируют маршруты и выбирают новые участки, где еще не пускали беспилотники. Силы обороны тоже анализируют действия россиян и пытаются действовать на опережение. Данных для анализа достаточно, ведь с иранскими дронами Воздушные силы имеют дело давно. В результате получается своеобразная игра, потому что каждая сторона просчитывает действия соперника.

Означает ли пуск "Шахедов" подготовку к новому ракетному удару

Очевидно, что россияне накопили "Шахеды", но не известно, есть ли у них проблемы с генерированием ударных беспилотников. Однако точно известно, что у врага есть запас ракет. Возможно, сейчас они анализируют, достигли ли стратегической цели, и если нет, – готовят новые ракетные удары.