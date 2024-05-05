Следует заметить, что несколько дней назад представитель Воздушных Сил Илья Евлаш отмечал, что оккупанты в последнее время вообще не используют или значительно уменьшили количество ударных дронов. Зато отдают предпочтение запускам разведывательных БпЛА. Однако в ночь на 5 мая враг вернулся к традиционной дроновой атаке. Майор в эфире телемарафона объяснил, что это значит, передает 24 Канал.

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Исключать массированную атаку не стоит

Илья Евлаш отметил, что россияне долго не запускали "Шахеды", а сейчас сразу выпустили 24 дрона. Это может означать, что противник определенное время их накапливал, или имел с ними какие-то проблемы.

Мы не можем исключать, что россияне могут все же нанести какой-то комбинированный удар, хотя уже достаточно много этих ударов они провели,

– подчеркнул спикер.

По словам майора, оккупанты, вероятно, сейчас анализируют, насколько их цель – стратегическая, тактическая – была достигнута, или недостигнута.

Евлаш подчеркнул, что у россиян, к сожалению, сохраняется определенный запас ракет. Согласно открытым данным, враг имеет:

около 40 ракет "Циркон". Враг способен изготавливать их до 10 единиц в месяц.

около 400 "Ониксов. Темпы производства составляют тоже до 10 единиц в месяц.

270 "Калибров". Их оккупанты могут производить по 30 – 40 единиц в месяц.

45 единиц Х-69. Темпы производства - 1 – 3 единицы в месяц.

Военный отметил, что противник с определенной периодикой имеет возможность изготавливать новые ракеты или запускать их по территории Украины. Впрочем, конечно, оккупанты не могут оставить свои запасы совершенно пустыми.

Постоянно должен оставаться какой-то стратегический запас. Россияне не могут использовать все под ноль.

Отдельно Евлаш прокомментировал запуски врагом фальшивых целей. Они призваны "разрядить" украинскую ПВО.

Напомним, что ночью 5 мая Россия ударила 24 ударными дронами. В Харькове – попадание в частном секторе. 8 домов повреждены, 6 гражданских пострадали. Пожары вспыхнули и на инфраструктурных объектах Днепропетровщины.