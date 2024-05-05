Даже самый большой христианский праздник не остановил россиян, которые называют себя поборниками православия, от циничного удара по гражданской инфраструктуре Украины. Что именно натворили оккупанты в пасхальную ночь, читайте дальше.

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Сколько "Шахедов" выпустили оккупанты

Запуски первых групп БпЛА враг осуществил еще поздно вечером 4 мая. Противник запустил "Шахеды" сразу с двух направлений – северного и южного.

Так, группа из Курской области зашла на территорию Украины через Харьковскую область, а группа из оккупированного Крыма попала сначала на Херсонщину.

Работа Сил ПВО по вражеским дронам продолжалась более 2 часов.

Утром Воздушные силы сообщили, что в целом оккупанты атаковали 24-мя беспилотниками. 23 из них нашим защитникам удалось уничтожить.

Российские дроны-камикадзе были ликвидированы в пределах Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областей.

В Харькове попадание в жилом секторе

Незадолго до часу ночи в Харькове в очередной раз прогремели взрывы. Тогда мэр города подтвердил попадание по жилому сектору в Основянском районе. Терехов рассказал о возгорании трех частных домов.

Позже в ГСЧС уточнили, что горели хозяйственные постройки, гараж и легковой автомобиль на общей площади около 200 квадратных метров.

Известно, что один из беспилотников, которые атаковали Харьков, упал в 10 метрах от дома спасателя Вячеслава Кущенко. Чудом мужчина не получил ранений, хотя в доме вылетели стекла.

По состоянию на утро в результате дроновой атаки на Харьков 6 человек пострадали. Среди них – трое женщин, двое мужчин и 8-летняя девочка.

У 40-летнего мужчины взрывная травма, у пяти других пострадавших – острая реакция на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

Последствия удара по Харькову / Фото прокуратура

На Днепропетровщине повреждены инфраструктурные объекты

Не оставляли в покое ночью россияне и Днепропетровскую область. Именно там была сбита половина запущенных "Шахедов". 10 дронов-камикадзе ликвидировали в Днепровском районе,

1 – в Криворожском районе, еще один – в Никопольском районе.

Из-за падения обломков и попадания в Днепре повреждены инфраструктурные объекты. Там возникли несколько пожаров. Также повреждена многоэтажка.

В Слобожанской громаде разбиты две машины и магазин.

По Никопольщине враг бил и дронами, и артиллерией.

В Никополе повреждены два предприятия, рекреационный объект и частный дом.

К счастью, среди людей пострадавших нет.

Атака на Днепропетровщину / Фото Сергей Лысак