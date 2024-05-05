В то же время россияне, вероятно, смогут достичь определенных успехов в этом районе. Однако конечная цель оккупантов на этом участке фронта остается непонятной.
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Анализ фронта возле Авдеевки
Российским военным 4 мая удалось продвинуться на восточных окраинах Архангельского. Это также свидетельствует о том, что оккупанты, вероятно, контролируют Керамик и Новокалиново. Как отмечают в Институте изучения войны, украинские силы, возможно, решили поменять пространство на время, поскольку они ждут прибытия помощи США на фронт. Аналитики считают, что это решение уместно для сил с недостаточными ресурсами, которые рискуют быть окруженными с фланга.
В то же время действия российской армии свидетельствуют, что они пытаются успеть продвинуться именно до поступления американского оружия.
ISW продолжает оценивать, что российские силы, вероятно, пытаются воспользоваться ограниченным временным окном до прибытия поставок западной военной помощи, усилив наступательные операции, и что российские силы могут сделать дальнейшие тактические продвижения в этом районе в ближайшем будущем,
– пишет ISW.
Также специалисты добавляют, что, что российские войска, похоже, воспользовались тактической ситуацией на северо-западе от Авдеевки, но их конечная цель на этом участке фронта остается непонятной. Аналитики отмечают, что россияне уже направили на северо-запад дополнительную дивизию. Вероятно, российские войска будут продолжать наступление, пока того будет позволять тактическая ситуация.
Помощь для Украины
- Ранее аналитики NYT писали, что американская помощь уже начала поступать в Украину. Однако значительная часть вооружения до сих пор находится в пути и ожидается только через несколько месяцев. Речь идет о большинстве тяжелого вооружения, которое требует сложной логистики и усиленной охраны во время транспортировки.
- В то же время глава МИД Латвии Байба Браже заявила о том, что Украина получила от некоторых партнеров западное оружие с разрешением бить по российской территории. Это не будут объявлять публично до определенного момента, ведь самое главное – влияние на поле боя.
- Белый дом прогнозирует, что украинские военные с помощью американской помощи могут осуществить контрнаступление в 2025 году. Однако в ближайшей перспективе у россиян будут определенные успехи на фронте, поскольку невозможно мгновенно "переключить выключатель".