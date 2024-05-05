Падение обломков беспилотника произошло в частном жилом секторе Основянского района, из-за чего возник пожар.

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Последствия "прилета" в Харькове

Кроме того, повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.

6 харьковчан пострадали. Среди них – трое женщин, двое мужчин и 8-летняя девочка.

У 40-летнего мужчины – взрывная травма, у пяти других пострадавших - острая реакция на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.

Последствия удара по Харькову / Фото прокуратура

Ранее стало известно, что один из БПЛА попал прямо перед домом сотрудника ГСЧС. Вражеский беспилотник упал в 10 метрах от двери. Чудом спасатель Вячеслав Кущенко не получил ранений, хотя в доме вылетели стекла.

Напомним, что в целом ночью оккупанты выпустили по Украине 24 БпЛА типа "Шахед". Россияне атаковали с северного и южного направлений – из Курской области и Крыма.

Силы ПВО сбили 23 ударных дрона в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.

В частности, над Днепропетровщиной было уничтожено 12 "Шахедов".

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