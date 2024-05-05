Падение обломков беспилотника произошло в частном жилом секторе Основянского района, из-за чего возник пожар.
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Последствия "прилета" в Харькове
Кроме того, повреждены по меньшей мере восемь жилых домов, а также хозяйственные постройки, гаражи, автомобили.
6 харьковчан пострадали. Среди них – трое женщин, двое мужчин и 8-летняя девочка.
У 40-летнего мужчины – взрывная травма, у пяти других пострадавших - острая реакция на стресс. Всем пострадавшим оказана необходимая медицинская помощь.
Последствия удара по Харькову / Фото прокуратура
Ранее стало известно, что один из БПЛА попал прямо перед домом сотрудника ГСЧС. Вражеский беспилотник упал в 10 метрах от двери. Чудом спасатель Вячеслав Кущенко не получил ранений, хотя в доме вылетели стекла.
Напомним, что в целом ночью оккупанты выпустили по Украине 24 БпЛА типа "Шахед". Россияне атаковали с северного и южного направлений – из Курской области и Крыма.
Силы ПВО сбили 23 ударных дрона в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях.
В частности, над Днепропетровщиной было уничтожено 12 "Шахедов".
Враг не прекращает бить по Харькову: что известно
- В течение вчерашнего дня, 4 мая, оккупанты несколько раз атаковали город.
- В ночь на 4 мая противник снова ударил дронами по гражданской инфраструктуре. Пострадали 4 человека.
- Уже россияне били по городу КАБами и баллистикой.
- Около 15:30 оккупанты ударили по селу Слобожанское Харьковского района – вспыхнул дом и хозяйственные постройки. Погиб 49-летний гражданский мужчина.
- В результате удара управляемыми авиабомбами по селу Черкасские Тишки Харьковского района пострадала 74-летняя женщина. Она госпитализирована в медицинское учреждение.
- После обеда в результате "прилета" произошел сильный пожар на производственном предприятии Индустриального района города. Шесть работников ранены.
- Вероятно, враг мог ударить С-300 с территории Белгородской области.