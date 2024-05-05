Силами и средствами противовоздушной обороны Украины 23 "Шахедов" было уничтожено. Боевая работа проводилась в нескольких областях Украины.

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Как прошла атака "Шахедов"

В Воздушных силах сообщили, что российские войска выпустили по территории Украины 24 БпЛА типа "Шахед". Россияне атаковали с северного и южного направлений.

Ударные БпЛА запускали из Курской области России и мыса Чауда, что в Крыму. К отражению воздушного нападения были привлечены зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

В результате боевой работы уничтожено 23 ударных БпЛА в Харьковской, Херсонской и Днепропетровской областях. Всем спасибо за боевую работу,

– сообщил Олещук.

Сколько "Шахедов" сбили / Инфографика Воздушных сил

Руководитель Днепропетровской ОВА сообщил, что над областью было сбито 12 "Шахедов".

"По одному сбили в Криворожском и Никопольском районах, еще десять – в Днепровском", – отметил он.

В Херсонской ОВА сообщили, что в небе над их областью был сбит 1 ударный БпЛА.

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