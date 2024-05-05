Силами та засобами протиповітряної оборони України 23 "Шахедів" було знищено. Бойова робота проводилася в декількох областях України.

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Як минула атака "Шахедів"

У Повітряних силах повідомили, що російські війська випустили по території України 24 БпЛА типу "Шахед". Росіяни атакували з північного та південного напрямків.

Ударні БпЛА запускали із Курської області Росії та мису Чауда, що в Криму. До відбиття повітряного нападу були залучені зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

В результаті бойової роботи знищено 23 ударних БпЛА у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях. Усім дякую бойову роботу,

– повідомив Олещук.

Скільки "Шахедів" збили / Інфографіка Повітряних сил

Керівник Дніпропетровської ОВА повідомив, що над областю було збито 12 "Шахедів".

"По одному збили у Криворізькому та Нікопольському районах, ще десять – у Дніпровському", – зазначив він.

У Херсонській ОВА повідомили, що у небі над їхньою областю було збито 1 ударний БпЛА.

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