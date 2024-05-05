Падіння уламків безпілотника сталося у приватному житловому секторі Основʼянського району, через що виникла пожежа.

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Крім того, пошкоджено щонайменше вісім житлових будинків, а також господарські будівлі, гаражі, автомобілі.

6 харків'ян постраждали. Серед них – троє жінок, двоє чоловіків та 8-річна дівчинка.

У 40-річного чоловіка – вибухова травма, у пʼяти інших потерпілих — гостра реакція на стрес. Всім постраждалим надано необхідну медичну допомогу.

Наслідки удару по Харкову / Фото прокуратура

Раніше стало відомо, що один із БпЛА влучив прямісінько перед будинком співробітника ДСНС. Ворожий безпілотник впав за 10 метрів від дверей. Дивом рятувальник В'ячеслав Кущенко не отримав поранень, хоча в будинку вилетіло скло.

Нагадаємо, що загалом уночі окупанти випустили по Україну 24 БпЛА типу "Шахед". Росіяни атакували з північного та південного напрямків – з Курської області та Криму.

Сили ППО збили 23 ударних дрони у Харківській, Херсонській та Дніпропетровській областях.

Зокрема, над Дніпропетровщиною було знищено 12 "Шахедів".

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