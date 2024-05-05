Слід зауважити, що кілька днів тому речник Повітряних Сил Ілля Євлаш зауважував, що окупанти останнім часом взагалі не використовують або значно зменшили кількість ударних дронів. Натомість надають перевагу запускам розвідувальних БпЛА. Однак у ніч проти 5 травня ворог повернувся до традиційної дронової атаки. Майор в ефірі телемарафону пояснив, що це означає, передає 24 Канал.

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Виключати масовану атаку не варто

Ілля Євлаш зазначив, що росіяни довго не запускали "Шахеди", а зараз одразу випустили 24 дрони. Це може означати, що противник певний час їх накопичував, або мав з ними якісь проблеми.

Ми не можемо виключати, що росіяни можуть все таки завдати якийсь комбінований удар, хоча вже досить багато цих ударів вони провели,

– наголосив речник.

За словами майора, окупанти, ймовірно, зараз аналізують, наскільки їхня мета – стратегічна, тактична – була досягнута, або недосягнута.

Євлаш підкреслив, що в росіян, на жаль, зберігається певний запас ракет. Відповідно до відкритих даних, ворог має:

близько 40 ракет "Циркон". Ворог здатний виготовляти їх до 10 одиниць на місяць.

близько 400 "Оніксів. Темпи виробництва становлять теж до 10 одиниць на місяць.

270 "Калібрів". Їх окупанти можуть виробляти по 30 – 40 одиниць на місяць.

45 одиниць Х-69. Темпи виробництва — 1 – 3 одиниці на місяць.

Військовий наголосив, що противник з певною періодикою має можливість виготовляти нові ракети або запускати їх по території України. Втім, звичайно, окупанти не можуть залишити свої запаси геть порожніми.

Постійно має залишатися якийсь стратегічний запас. Росіяни не можуть використати усе під нуль.

Окремо Євлаш прокоментував запуски ворогом фальшивих цілей. Вони покликані "розрядити" українську ППО.

Нагадаємо, що вночі 5 травня Росія вдарила 24 ударними дронами. У Харкові – влучання у приватному секторі. 8 будинків пошкоджено, 6 цивільних постраждали. Пожежі спалахнули і на інфраструктурних об'єктах Дніпропетровщини.