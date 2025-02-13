Фото и видео с острова уже разлетелись по сети, однако "кровавые воды" случаются там довольно часто. Пишет 24 Канал со ссылкой на Geo News.

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Что известно о красных водах в Иране

Невероятное явление наблюдают на пляже острова Ормуз. На кадрах можно увидеть, что вода на вершине местной горы приобрела ярко-красный цвет. Она стекает к берегу и впадает в море, из-за чего пляж также приобрел "кровавый" цвет.

Красный пляж на острове Ормуз: смотрите видео

Почему так происходит Дело в том, что в почве горы много красного оксида. Когда дожди смывают минерал на берег и в воду, то они становятся красными. Из-за таких цветов пляж на острове Ормуз называют "кровавым".

Отметим, что остров Ормуз сам по себе небольшой – примерно 8 на 7 километров. Почва там скалистая и пропитанная солью, также там нет пресной воды и растительности.

Туда часто приезжают любители пляжного отдыха, дайвинга и уникальных "марсианских" пейзажей.