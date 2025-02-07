Канал приобрел такой цвет в четверг, 6 февраля. На кадрах видно, как ярко-красная вода впадает в устье реки Рио-де-ла-Плата, которая граничит с экологическим заповедником. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на BBC.

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Что известно об инциденте

Министерство окружающей среды заявило, что специалисты уже взяли пробы воды из канала, чтобы определить причину изменения цвета.

Вода в канале возле Буэнос-Айреса приобрела красный цвет: смотрите видео

Между тем местные СМИ заявили, что цвет мог быть вызван промышленными химическими отходами – этот водный путь проходит мимо складов кожевенных и текстильных фабрик.

Жители утверждают, местные компании сбрасывают в воду токсичные отходы. В частности женщина по имени Сильвия рассказала, что хоть сейчас канал красный, раньше он "был желтым, с кислым запахом, от которого тошнит".

Другая жительница, Мария Дюкомлс, заявила, что видела раньше, как вода приобретала голубой, зеленый, розовый и даже немного сиреневый цвет. И, по ее словам, сверху плавало что-то жирное, похожее на жир.