Канал набув такого кольору у четвер, 6 лютого. На кадрах видно, як яскраво-червона ​​вода впадає в гирло річки Ріо-де-ла-Плата, яка межує з екологічним заповідником. Про це пише 24 Канал із посиланням на BBC.

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Що відомо про інцидент

Міністерство навколишнього середовища заявило, що фахівці вже взяли проби води з каналу, щоб визначити причину зміни кольору.

Вода в каналі біля Буенос-Айреса набула червоного кольору: дивіться відео

Тим часом місцеві ЗМІ заявили, що колір міг бути викликаний промисловими хімічними відходами – цей водний шлях проходить повз склади шкіряних та текстильних фабрик.

Мешканці стверджують, місцеві компанії скидають у воду токсичні відходи. Зокрема жінка на ім’я Сільвія розповіла, що хоч зараз канал червоний, раніше він "був жовтим, із кислим запахом, від якого нудить".

Інша жителька, Марія Дюкомлс, заявила, що бачила раніше, як вода набувала блакитного, зеленого, рожевого й навіть трохи бузкового кольорів. І, за її словами, зверху плавало щось масне, схоже на жир.