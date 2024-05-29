"Суповый набор" от Судана

Относительно информации о Судане, то немного математической части не повредит. Стоит проанализировать, что было на вооружении вооруженных сил этой страны до начала очередной гражданской войны в 2023 году и что, прежде всего, может просить Россия.

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В составе суданской армии была очень солидная танковая компонента.

Т-72 (советского и иранского производства) – более 700 единиц;

Т-54/55 (советские и китайские аналоги) – более 400 единиц;

Тип-96 (китайский танк, что много скопировал с Т-72) – 200 единиц.

Именно танки Москва будет требовать в первую очередь. Остальная номенклатура по технике не столь многочисленна, как танковая.

В Судане имели явный фетиш на ОБТ. Но стоит отметить большое количество БМП-1/2 – более 100 единиц, что так же может войти в список пожеланий России.

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Также Россию может заинтересовать китайская 107-миллиметровая РСЗО "Тип-63", что сотнями поставлялась Судану, хотя у нее калибр снарядов не совсем российский. Также государство-агрессор может заинтересоваться зенитными средствами ЗПУ-2/4 и С-60, что сейчас становятся для нее актуальными как никогда. А С-60 вообще получила вторую жизнь в рамках производства российских ган-траков.

Именно такой "суповой набор" Москва может попросить у Судана. Это хоть и не радужная новость, но она подчеркивает тот факт, что процесс истощения собственных запасов, доставшихся в наследство от СССР, заставляет Россию активно искать новых поставщиков.

Третий год войны – демилитаризация и денацификация идут по плану.