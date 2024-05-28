Также мы немного усовершенствовали поиск, благодаря чему удалось "распределить" по регионам около 300 человек, где были неточности. Еще около 400 точно мертвы, но пока что есть неточности.

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Это малая часть подтвержденных безвозвратных потерь. Их общее количество по нашей оценке – около 200 тысяч.

Напоминаю, что Генштаб ВСУ публикует оценку всех потерь – и санитарных, и безвозвратных. Общее количество превышает 500 тысяч бойцов.

Какие тенденции?

В России сохраняется дозированное обнародование информации об убитых. За три месяца – с 26 февраля по сейчас – мы зафиксировали 9 270 убитых. С учетом имен за предыдущие периоды сохраняется динамика "делать публичными около 100 убитых в день". Это позволяет российским властям не сильно пугать наемников и обозначать некое "почитание героев".

Лидеры в абсолютных числах не изменились:

Краснодарский край – 2 721 убитый оккупант,

Башкортостан – 1 987,

Свердловская область – 1 929,

Татарстан – 1 780,

Челябинская область – 1 606,

Пермский край – 1 490,

Самарская область – 1 451,

Бурятия – 1 316,

Московская область – 1 286,

Ростовская область – 1 252.

Столицы, по-прежнему, задействованы минимально.

На что сейчас особо смотрим? Интересует Ленинградский военный округ, ведь именно его части сосредоточены на севере и задействованы в атаке на Харьковскую область.

К теме Настоящая цель – не Харьков: некоторые выводы из наступления россиян

Прошло еще недостаточно времени, чтобы проявился масштаб проблемы. Пока зафиксировали только всплеск выше среднего в Калининграде – там за неделю обнародовали 12 убитых, а до этого было 1 – 5.

Из того, что видно – наши войска наносят россиянам очень болезненные потери, но проявляться публично они начнут в июне. Президент Владимир Зеленский в интервью журналистам из Центральной Азии озвучил соотношение потерь 1 к 8. Порядок какой-то такой.

В России выросло количество людей с инвалидностью

Из сопутствующего. В российских пропагандистских СМИ начала чуть активнее появляться информация о количестве раненых. Согласно официальной статистике, в течение 2023 года количество россиян с инвалидностью в очереди на получение кресел колесных выросло более чем на 82 тысячи. Это и в абсолютных, и в относительных числах – рекорд.

Всего за 2023 год очередь россиян, нуждающихся в различных средствах реабилитации (кресла колесные, протезы, специальная одежда), выросла на 137 тысяч. Я не до конца понимаю структуру этих цифр, там, наверное, есть пересечения, а также инвалидность, не связанная с войной. Можно говорить о темпе прироста за год – в 6 раз по сравнению с периодом до 2022 года. Навскидку порядок – около 100 тысяч человек с тяжелыми ранениями за год по статистике, которую дают сами россияне.

Объем поступления западной помощи постепенно растет, потерь у россиян будет больше.