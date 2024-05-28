Прежде чем оценить то, что имеем сейчас, попробуем осознать – что именно задумывал и планировал противник на этом направлении. Тогда, станет понятно, что у него получилось, а что – нет.

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Как россияне готовились к наступлению

Итак, сначала несколько исходных данных.

К участию в операции на Харьковском операционном направлении противник привлек силы и средства из состава сформированной оперативной группировки войск "Север". В течение двух этапов, февраль – март и апрель – начало мая, вражеское командование осуществило оперативно-стратегическую перегруппировку войск, как в пределах ОГВ "Север" и "Запад", так и в пределах по крайней мере трех ТВД – северо-западного, западного и юго-западного.

Его основными элементами в порядке выполнения были:

1. Перемещение войск 11-го армейского корпуса, а именно 18-й мотострелковой дивизии и 7-го отдельного мотострелкового полка с Купянского направления на Харьковское (в течение февраля – марта), а также отдельных подразделений из состава 2-й МСД и 47 ТД из состава 1 танковой армии Московского военного округа.

2. Формирование и перемещение определенного комплекта войск 44-го АК из Ленинградского военного округа на Харьковское направление (в течение всей весны 2024 года).

3. Скрытое перемещение войск 6-й общевойсковой армии, а именно 138-й и 25-й отдельных мотострелковых бригад с Купянского направления на Харьковское (апрель – начало мая).

В целом противник переместил в указанных пределах формирования общей численностью в 30 – 35 тысяч военнослужащих и не менее 1,5 тысячи единиц вооружения и военной техники.

К участию в операции привлекались не только войска вооруженных сил России, но и федеральная служба войск национальной гвардии, а также определенный комплект сил пограничной службы до 4-х отделов охраны государственной границы и, как минимум, до 3-х отделов мобильных действий.

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В результате противнику удалось существенно нарастить состав и боевые возможности ГВ "Курск" и ГВ "Белгород", которые входят в состав ОГВ "Север".

ГВ "Курск" – с 7,8 тысячи бойцов личного состава до 11 – 12 тысяч.

ГВ "Белгород" – с 17 – 17,5 тысячи до 30 – 32 тысяч.

Однако было очевидно, что сосредоточение этих сил и средств вряд ли будет достаточно противнику для проведения какой-то результативной операции наступательного характера в направлении Харькова с целью его окружения (охвата), или даже, просто – для продвижения российских войск к городской черте.

Вполне разумно было предусмотреть, что противник в этой операции поставит перед собой ограниченные оперативно-тактической зоной задачи. Как оказалось, у планов российского командования границ почти не существует. Оно всегда стремится ставить перед собой самые смелые задачи, пусть даже самого фантастического характера.

Иными словами, между адекватной оценкой ситуации и собственных возможностей и мечтами российских полководцев лежит достаточно глубокая пропасть.

Операция в несколько этапов

Далее поговорим о замысле командования противника.

Командование противника, очевидно, определило направлением своего главного удара Шебекино – Волчанск – Белый Колодец – Великий Бурлук.

На этом направлении противник для участия в наступательных действиях сосредоточил из состава 6-й общевойсковой армии и 44-го армейского корпуса по меньшей мере:

до 13 мотострелковых батальонов,

2 танковых батальона,

3 дивизиона ствольной и реактивной артиллерии.

Также, вероятно, предусматривалось проведение наступательных действий на вспомогательном и ложном направлениях.

Вспомогательное: Устинка – Липцы. Действовали силы и средства 11-го армейского корпуса противника, до 6 МСБ, 5 ТБ и до 10 дивизионов ствольной и реактивной артиллерии.

Ошибочный: Суджа – Юнаковка. Комплект сил, чтобы отвлечь внимание, состоял из 1 МСП территориальных войск, до 2-х МСБ и 3 сводных штурмовых отряда.

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Всего в полосах действия УВ "Курск" и "Белгород" для участия в операции россияне хотели привлечь

21 мотострелковый батальон,

7 танковых батальонов,

15 артиллерийских и реактивно-артиллерийских дивизионов.

Это без учета сил и средств из состава УВ "Белгород", которые выполняли задачи по прикрытию границы и сковывания наших войск на других направлениях и участках и которые не привлекались для участия в наступательных действиях.

Насколько я понимаю, командование противника спланировало проведение операции в несколько этапов, а именно – в три основных.

Первый этап

– Массированное огневое поражение выявленных позиций и районов сосредоточения ВСУ, а также критических объектов инфраструктуры в приграничной полосе.

– Начало действий на ложном и вспомогательном направлениях.

– Прорыв обороны ВСУ на Волчанском направлении, форсирование реки Волчья и окружение Волчанска силами 6-й ЗВА.

Второй этап

– Продвижение передовых подразделений противника в направлении на Липцы и выход на рубеж Слобожанское – Веселое.

– После окружения и захвата Волчанска введение в бой "эшелона развития" из состава 44-го АК и выход на рубеж Бугаевка – Белый Колодец – Приколотное – Ольховатка.

Третий (завершающий этап)

Выход на рубеж – Первомайское – Великий Бурлук – Григорьевка – Отрадное частями и соединениями из состава 6-й ЗВА, 44-го АК и определенного комплекта войск из состава 2-й МСД и 47-й ТД.

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Достижений – мало, но оккупантам все равно

Именно такой план противника, однако без всех этих деталей и нюансов, обрисовал достаточно коротко и лаконично в одном из своих недавних заявлений главнокомандующий ВСУ генерал Александр Сырский. На мой взгляд, он был абсолютно прав.

То есть то, что вы сейчас прочитали, – было задумано и запланировано противником именно на Харьковском операционном направлении. Наложите на все это еще российские ИПСО на всех трех уровнях и общая картина под названием "большое российское наступление на Харьков" будет почти полной.

Другими словами, настоящей целью российского наступления "на Харьков" было, и судя по всему, продолжает быть не сам Харьков, а тылы нашей Купянской группировки. Если говорить проще – вся территория Харьковской области к востоку от каскада водохранилищ Северского Донца.

С момента начала этого перфоманса врага на Слобожанщине прошло более 2 недель (первые рейдовые группы противника предприняли попытки пересечь границу 10 мая). Чего удалось достичь противнику в реальности, особенно относительно тех целей и приложенных усилий, вы все видите.

Но очевидно, что российская операция на Харьковском операционном направлении все еще продолжается. Отказываться от нее вражеское командование пока не собирается.