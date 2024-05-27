Российская стратегия на Кавказе

Провокации и акции против Никола Пашиняна – один из элементов игры российского режима, который призван спровоцировать отставку действующего премьера или государственный переворот.

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Все содержание российской стратегии можно разложить на следующие этапы.

Во-первых, Россия сознательно длительный период времени нагнетала ситуацию вокруг Нагорного Карабаха, используя армяно-азербайджанский конфликт в собственных геополитических интересах. До начала полномасштабного вторжения в Украину, Россия поставляла вооружение как в Армению, так и в Азербайджан, балансируя на целях обеих сторон.

Во-вторых, когда в Кремле осознали, что не способны больше удерживать контроль над ситуацией в Нагорном Карабахе ни с точки зрения вооружения (все что возможно перебросили на войну против Украины), ни учитывая собственное присутствие в регионе (Турция начала эффективно вытеснять Кремль), Россия нашла для себя самый выгодный сценарий, "продав" интересы Армении несмотря на "союзнические" отношения с Ереваном.

В-третьих, в завершение Россия толкнула Пашиняна в угол и не оставляла других вариантов действий, в очередной раз продемонстрировав тупиковость политического курса партнерства с ней.

В Кремле ожидали, что потеряв весь политический капитал и инструменты для действий, Пашинян будет вынужден слепо следовать российским требованиям. Москва надеялась, что он станет ручным политиком, как в свое время Александр Лукашенко, когда ему помогли удержаться у власти несмотря на народные протесты.

Однако Пашинян осознал план России и выбрал субъектную линию поведения, что вызвало гнев российского режима. Армянский премьер начал работу по ограничению присутствия Еревана в пророссийских проектах, таких как ОДКБ, эффективно наладил отношения с Францией и США, которые помогают новому армянскому политическому курсу многовекторности. Также он ищет возможностей найти взаимопонимание с Азербайджаном в обход российских манипуляций.

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Несомненно, Россия будет пытаться во что бы то ни стало спровоцировать дестабилизацию в Армении, чтобы воспользоваться последствиями кризиса и удержать Ереван в зоне собственного влияния.

Неоднократно подобные попытки провалились. Армянскому народу необходимо сделать так, чтобы внутренние противоречия и демократические споры не стали инструментом влияния российской стороны.

Армения четко выбрала вектор на собственную геополитическую независимость. Она станет еще одной страной, которая избавляется от своего постсоветского прошлого, ориентированного на союзнические отношения с российским врагом.