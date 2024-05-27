Нюанс, который пропагандисты не смогут объяснить

Так было с "Новой почтой" в Одессе, так сейчас происходит с харьковским Эпицентром – так есть всегда.

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У россиян есть одно оправдание: "Удар по гражданскому объекту с множеством гражданских внутри в выходной был нанесен не потому, что мы кровожадные маньяки жаждем смертей и страданий украинского народа, а потому, что украинцы там складировали боеприпасы".

Но россияне никогда не объяснят, почему на эти объекты сразу приезжают пожарные и начинают тушить огонь, в том числе и внутри помещений?

Ни один российский кровавый пропагандист, который оправдывает военные преступления, никогда не ответит, почему украинские пожарные не боятся детонации десятков тысяч боеприпасов? Почему украинцы не используют в таком случае бронированную спецтехнику для тушения пожаров, как в случае со складами боеприпасов? Почему журналистов допускают на места, где по заявлениям российских пропагандистов должны рваться 155-миллиметровые Excalibur и ATACMS и гореть Abrams? Где же эти многочасовые звуки детонирующих боеприпасов? Почему не раздаются круглосуточно и непрерывно, а по окрестностям на многие километры не разлетается БК?

Любой аргумент российских пропагандистских ничтожеств о том, что был поражен склад с боеприпасами, разрушается вдребезги лишь одним фактом – смелостью украинских пожарных в самом эпицентре места преступления, совершенного российскими оккупантами.