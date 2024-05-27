Нюанс, який пропагандисти не зможуть пояснити

Так було з "Новою поштою" в Одесі, так зараз відбувається із харківським Епіцентром – так є завжди.

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У росіян є одне виправдання: "Удар по цивільному об'єкту з безліччю цивільних усередині у вихідний був завданий не тому, що ми кровожерливі маніяки прагнемо смертей та страждань українського народу, а тому, що українці там складали боєприпаси".

Але росіяни ніколи не пояснять, чому на ці об'єкти одразу приїжджають пожежники і починають гасити вогонь, зокрема й усередині приміщень?

Жоден російський кривавий пропагандист, який виправдовує воєнні злочини, ніколи не відповість, чому українські пожежники не бояться детонації десятків тисяч боєприпасів? Чому українці не використовують в такому випадку броньовану спецтехніку для гасіння пожеж, як у випадку зі складами боєприпасів? Чому журналістів допускають на місця, де за заявами російських пропагандистів мають рватися 155-міліметрові Excalibur та ATACMS й горіти Abrams? Де ж ці багатогодинні звуки боєприпасів, які детонують? Чому не лунають цілодобово й безперервно, а по околицях на багато кілометрів не розлітається БК?

Будь-який аргумент російських пропагандистських нікчем про те, що був уражений склад з боєприпасами, руйнується вщент лише одним фактом – сміливістю українських пожежників у самому епіцентрі місця злочину, скоєного російськими окупантами.